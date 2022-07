Natizen dari Rote-NTT Beri Dukungan untuk Putri Anang dan Ashanty di WCOPA, NTT Dukung Arsy

POS KUPANG.COM -- Putri Anang Hermansyah dari pernikahannya dengan Ahanty , Arsy Hermanysa kini tengah berjuang di ajang World Championships of Performing Arts atau WCOPA di Los Angeles Amerika

Ajang ini merupakan Kompetisi internasional ini sering disebut sebagai “Olimpiade Bakat” Resmi untuk calon artis dan penghibur.

Seleksi untuk kontestan resmi sedang diadakan sekarang di Amerika Serikat, Kanada, Karibia, Amerika Tengah dan Selatan, Eropa, Asia dan Afrika Selatan.

Sorotan acara akan mencakup Parade of Nations, Worldstars Boot camp dan webcast global di mana Grand Champions of the World akan dipilih.

Banyak pemenang pergi dengan lebih dari seperempat juta dolar dalam bentuk beasiswa dan hadiah.

Sejauh ini Arsy Hermansyah sudah masuk ke babak semifinal usai menyingkirkan 400 peserta dari 500 peserta yang datang dari 70 negara di dunia

Selanjutnya Arsy akan berjuang untuk lolos ke babak grand final untuk memperebutkan gelar juara dalam ajang tahunan ini

Sang Ashanty rajin membagina saat-saat persiapan hingga lomba yang dijalani oleh Arsy

Adik satu bapak Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu harus bisa membawakan delapan lagu dengan genre yang berbeda saat babak pengisian

Dan, persyaratan itu dilibas habis oleh gadis kecil berusioa 7 tahun