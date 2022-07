Cerita Anies Baswedan tentang Kelahiran Anak Pertamanya, Tia, yang Kini Dinikahi Ali Saleh Alhuraiby

POS-KUPANG.COM - Anies Baswedan baru saja menyelenggarakan pernikahan anak pertamanya Mutiara Annisa Baswedan, Jumat 29 Juli 2022.

Tia, begitu panggilan Mutiara Annisa Baswedan, menikah dengan Ali Saleh Alhuraiby.

Dari foto-foto yang diunggah ke Instagram aniesbaswedan, Anies Baswedan dan istri Fery Farhati tampak cerah ceria mendampingi anak mereka mulai dari akad nikah hinggap resepsi pernikahan.

Rasa bahagia atas pernikahan anak sulung mereka rupanya membuat Anies Baswedan mengenang kembali peristiwa kelahiran Tia lalu menceritakannya di akun instagram aniesbaswedan.

Menurut Anies Baswedan, Tia lahir pada tanggal 3 Juni 1997, persis sang ayah sedang menempuh pendidikan master di University of Marylanad Amerika Serikat, sementara sang istri saat itu berada di Indonesia. Jadinya, Anies Baswedan tidak hadir langsung pada saat Tia lahir

“There’s two things I know for sure. She is sent here from heaven and she is Daddy’s little girl.”

Syair itu menancap ke telinga. Terdengar saat sedang di sebuah toko penjual mainan anak, bulan Mei 1997, di dekat College Park, Maryland, Amerika Serikat. Judul lagunya Butterfly Kisses.

Beberapa hari sebelumnya Tia lahir. Ayahnya sedang kuliah Master di Univ of Maryland Amerika dan ibunya, @fery.farhati, di Indonesia melahirkan anak pertama.

Jauh dari tanah air, ayah baru itu merasakan kerinduan yang luar biasa, cuma bisa mendengar tangisan bayi itu lewat telepon dan baru bisa lihat fotonya lewat email beberapa hari kemudian. Sore itu, pulang dari toko tadi naik sepeda sambil bawa mainan utk bayi pertamanya. Ada bahagia tersendiri walau belum tahu kapan mainan itu bisa diberikan.

Begitu penggalan awalan tulisan di akun Instagram Anies Baswedan.