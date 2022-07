Arsy Pose Bersama Rekan Senegara di WCOPA, Ashanty Bangga Anak Berbakat & Berprestasi Indonesia

POS KUPANG.COM -- Putri Anang Hermansyah dan Ashanty , Arsy Hermansyah kini tengah berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung hiburan internasional WCOPA di Los Angeles , Amerika

Adik sautu ayah Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu kini sudah melenggang di babak Semifinal usai menyingkirkan 400 peserta dari 70 negara

Dan, gadis kecil berusia 7 tahun bersiap tampil lagi di babak semifinal untuk lolos ke bababak final

Di sela lomba seni itu, Arsy Hermansyah menyempatkan diri pose bersama rekan-rekannya dari Indonesia yang juga ikut dana kontes tersebut

Dan, hasil jepreten itu dibagikan Ashanty di akun sosial media instagram miliknya , @Ashanty_ash

Mendampingi foto itu, istri Anang itu menulis rasa bangganya pada anak-anak Indonesia yang memiiki bakat yang luar biasa serta berpretasi

@ashanty_ash *** Bangga sama kontestan dari Indonesia, anak2 berbakat dan berprestasi.. semoga kalian terus bisa sukses dan membanggakan.

Dan mengharumkan nama Indonesia

Natizen pun menyampaikan rasa bangganya terhadap anak-anak Indonesia yang tengah berjuang untuk mengharumkan nama bangsa di luar negeri tersebut

aqiqahpedia.id *** Masyaallah membanggakan sekali

keketondano *** Sayang jauh kalau deket dari Colorado Qta pasti nonton

fannyamalia10 *** Keren bgt acio dan anak2 hebat

si.chan_ *** Asix token ko ilang bun?

rosmayanti1991 ** Bismillah

mummy_umarmusa *** Arsy picked up the right attire to represent her country. Go Arsy, all the best.

evolette.alexandra *** Terima Kasih Bunda*

