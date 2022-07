Krisdayanti Tak Mau Kalah dengan Ashanty, Pamer Aksi Piano Amora, Anak Raul Lemos Dipuji Keren

POS-KUPANG.COM - Krisdayanti bak tak mau kalah dengan Ashanty, mimi Aurel Hermansyah kini pamer kehebatan Amora Lemos saat bermain piano. Aksi Amora pun panen pujian.

Saat Ashanty sedang fokus dengan penampilan kompetisi di WCOPA Los Angeles, Krisdayanti seperti tak mau kalah untuk memamerkan keterampilan putrinya.

Krisdayanti mengunggah video ucapan terima kasihnya pada guru les piano Amora Lemos.

Dengan mengenakan bahasa Inggris, Krisdayanti mengucapkan terima kasih pada Miss Kinara.

Amora Lemos mendapatkan sertifikat karena telah tekun berlatih piano bahkan Amora makin pintar menguasai alat musik yang dimainkan menggunakan jari jemari tersebut.

@krisdayantilemos

Amora Lemos now move to Intermediate Level.. She played piano since 4 years old, but came to my class when she was 8. Look at her now! I'm so proud of you kaaaa.

(Amora Lemos sekarang pindah ke tingkat menengah.. Dia bermain piano sejak usia 4 tahun, tetapi datang ke kelas saya ketika dia berusia 8. Lihat dia sekarang! Aku sangat bangga padamu kaaa)

Unggahan Krisdyanti pun panen pujian

nii****

Kereenn Amora, akademik nya juga matematika nya katanya good ya, Seni nya juga okee bangeett mengalir darah seni diva.. Kaka Loly juga, hebat2 anak mom KD

