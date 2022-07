Tinju Dunia Malam Ini, Hasil Penimbangan Jousce Gonzalez Lebih Berat dari Jose Angulo

POS-KUPANG.COM – Pertarungan tinju dunia Jousce Gonzalez vs Jose Angulo akan berlangsung malam ini, Kamis 28 Juli 2022 atau Jumat 29 Juli 2022 menurut waktu Inggris dan Australia.

Dari hasil penimbangan berat badan hari Rabu, 27 Juli 2022, diketahui badan Jousce Gonzalez sedikit lebih berat dari Jose Angulo.

Dikutip dari fightmag.com, penimbangan berat badan Jousce Gonzalez dan Jose Angulo dilakukan hari Rabu, 27 Juli 2022.

Kedua petinju memiliki rekor bertanding masing-masing Jousce Gonzalez (12-0-1, 11 KO) dan Jose Angulo (14-2, 7 KO).

Pertandingan Jousce Gonzalez vs Jose Angulo akan disiarkan secara langsung di saluran DAZN dari Fantasy Springs Resort Casino di Indio, CA.

Kedua petinju yang bertanding di kelas super ringan memiliki berat yang sedikit berbeda. Jousce Gonzalez memiliki berat badan 136,6 lbs, sedikit lebih berat dari Jose Angulo yang memiliki berat badan 136,2 lbs.

Petinju lainnya yang akan meramaikan pertarungan ini, yakni Daniel Moncada (15-6-2, 5 KO) dan Manuel Flores (12-0, 9 KO). Keduanya memiliki bobot 119,8 lbs untuk pertandingan utama delapan ronde super bantamweight co-main.

Baca juga: Tinju Dunia Hari Ini, Jousce Gonzalez Sesumbar Siap Menang Lawan Jose Angulo

Selain itu , Elnur Abduraimov (9-0, 8 KO) dengan berat badan 129,6 lbs untuk pertarungan sepuluh ronde memperebutkan gelar juara kelas ringan junior IBF Amerika Utara.

Ia akan bertanding melawan Leonel Moreno (11-1-1, 9 KO), dengan berat badan 135,8 lbs.

Data Pertarungan Gonzalez vs Angulo:

Jousce Gonzalez (136.6) vs Jose Angulo (136.2), 8 ronde, super ringan

Manuel Flores (119,8) vs Daniel Moncada (119,8), 8 ronde, kelas bantam super

Jousce Gonzalez vs Jose Angulo waktu mulai, tiket, cara menonton

Elnur Abduraimov (129,6) vs Leonel Moreno (135.8*), 10 ronde, gelar kelas ringan junior IBF Amerika Utara yang kosong

Gabriela Fundora (111,8) vs. Lucia Nunez (109), 8 ronde, kelas terbang

Eric Tudor (156.8) vs. Edgar Valenzuela (156.6), 6 ronde, kelas menengah

Jasmine Artiga (114,2) vs. Amy Salinas (114,8), 6 ronde, kelas terbang super

Baca juga: Profil Jose Angulo Lawan Jousce Gonzalez dalam Pertarungan Tinju Dunia Kamis 28 Juli 2022

Daniel Barrera (114,2) vs. Jesus Godinez (114), 4 ronde, kelas terbang super

Gelar IBF Amerika Utara yang kosong tidak berlaku untuk Leonel Moreno karena melebihi batas berat. Abduraimov masih berhak menang. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS