Sinopsis Anime Made in Abyss Season 2 Episode 4, Nonton Gratis di VIU dan Bilibili

EPISODE BARU - Episode terbaru anime Made in Abyss: The Golden City of The Scorching Sun bisa ditonton gratis di VIU dan Bilibili

POS-KUPANG.COM - Episode terbaru anime Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun telah tayang Rabu 27 Juli 2022.

Anime Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun adalah anime bergenre drama fantasi dan Sci-Fi yang saat ini baru saja memasuki episode 4.

Anime ini bisa kamu tonton secara gratis melalui layanan streaming Bilibili (Bstation), VIU, dan kanal Youtube Muse Indonesia.

Dikutip dari VIU, anime Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun menceritakan kisah yang dilanjutkan dari peristiwa Made in Abyss Movie 3: Dawn of the Deep Soul.

Anime yang satu ini akan mencangkup petualangan yang dilakukan oleh Reg, Riko, dan juga Nanachi. Petualangan mereka kali ini dilakukan di lapisan keenam, Ibukota yang Tidak Dikembalikan.

Dikutip dari situs web resmi Made in Abyss, sinopsis episode terbaru anime ini mengisahkan sosok yang yang disebut sang putri Faputa, dan robot raksasa, Gaburoon muncul di depan Reg.

Faputa tampak mengenal Reg, tetapi sebaliknya Reg tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Sementara itu, Nanachi mencari air dan buah-buahan di pasar desa untuk Riko yang kelaparan.

Majikaji memberitahu Nanachi bahwa "nilai" diperlukan untuk transaksi di desa tersebut. Episode terbaru Made in Abyss Season 2 tayang mulai Rabu, 27 Juli 2022 jam tayang pukul 21.30 WIB. Episode 4 ini merupakan adaptasi dari manganya mulai dari Chapter 50.

Di Bilibili (Bstation), anime Made in Abyss Season 2 tayang gratis dengan kualitas video 240P, 360P, dan 480P. Sementara itu, untuk menonton dengan kualitas 720P, penggemar anime dapat melakukan login di Bilibili. Video berkualitas 1080P dapat disimak oleh member premium.

Selain menonton Made in Abyss Season 2 penggemar anime juga dapat menyaksikan anime on going lain di Bilibili, di antaranya Classroom of the Elite Season 2 setiap Senin, Tokyo Mew Mew New (Selasa), Mamahaha no Tsuregu ga Motokano datta (Rabu), hingga Smile of the Arsnotoria the Animation (Rabu).

Tonton Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun di VIU dan di Bilibili (BStation)

Pengisi Suara Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

Shiori Izawa sebagai Nanachi

Mariya Ise sebagai Reg

Miyu Tomita sebagai Riko

Toshiyuki Morikawa sebagai Bondrewd

Eri Kitamura sebagai Mitty

Inori Minase sebagai Prushka

Misaki Kuno sebagai Faputa

Yuka Terasaki sebagai Vueko Eluko

Mitsuki Saiga sebagai Belaf

Hiroaki Hirata sebagai Wazukyan



Tentang Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun



Judul anime: Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

Judul asli: メイドインアビス 烈日の黄金郷

Sutradara: Masayuki Kojima

Penulis naskah: Hideyuki Kurata

Pengisi suara utama: Shiori Izawa, Mariya Ise, Miyu Tomita

Genre: Adventure, Drama, Fantasy, Mystery, Sci-Fi

Perusahaan Produksi: IRMA LA DOUCE

Tayang Perdana: 6 Juli 2022

Jadwal tayang di Viu: 6 Juli 2022

Total episode: 12 episode