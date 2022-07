Daftar 6 Tempat Spa di Labuan Bajo dan No Telepon, Ada yang Melayani Sampai 24 Jam

POS KUPANG.COM -- Labuan Bajo kini berkembang layaknya kota wisata . Meskipun destinasi wisata utama di Kabupayen Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur itu adalah Taman Nasional Komodo namun kini Labuan Bajo pun berkembang dan melengkapi diri dengan semua kebutuhan wisatawan

Salah satu tempat yang dibutuhkan wisatwan ke Labuan Bajo adalah spa dan salon

Dikutip di berbagai sumber, setidkanya sudah puluhan spa di Ibu Kota Kabupaten Manggraia barat itu

Berikut 6 tempat Spa di Labuan Bajo

1. Green Cherry Day Spa

Spa ini Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.15, Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Tim. 86754

Area pelayanan: Labuan Bajo

Jam: Buka pukul 10.00

Telepon: 0812-3803-0374

2. Plataran Komodo Resort & Spa



Spa ini beralamat sama dengan hotel Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Tim. 86757

Telepon: 0811-3900-2121

3. Flamingo Massage Bugar

Flamingo Massage Bugar beralamat di Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Tim.

Buka pukul 10.00

Telepon: 0812-3951-0941

4. Selini on the Hill Villas & Spa

Selini on the Hill Villas & Spa beralamari Alamat: GV2H+9PC, Goron Talo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Tim.

5. Flora spa

Flora spa Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.22, Kampung Tengah, Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Tim. 86752

Jam:

Buka pukul 08.00

Telepon: 0822-3644-4069

6. Kikan Beauty Salon & spa

Kikan Beauty Salon & spa Alamat: Jalan Lorong pengadilan, Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Tim.

Buka pukul 10.00

Telepon: 0821-4427-9246

