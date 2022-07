Kaboax Hibur Peserta African Swine Fever atau ASF di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT

Tim Kaboax tampil menghibur peserta kick off Kampanye ASF dan penyakit hewan menular lainnya di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT, Senin 25 Juli 2022

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM. Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM,KUPANG - Tim Kaboax sempat mengibur peserta kegiatan kick off kampanye African Swine Fever (ASF) atau Demam Babi Afrika.

Kegiatan ini berlangsung di Aula El Tari, Kantor Gubernur NTT, Senin 25 Juli 2022.

Pantauan POS-KUPANG.COM, sebelum acara dimulai, Tim Kaboax tampil di atas podium dan menghibur peserta kampanye ASF dan penyakit hewan menular lainnya.

Mereka sempat menyampaikan beberapa hal terkait African Swine Fever atau ASF sehingga sempat membuat peserta kampanye terhibur.

Selain Kaboax ada juga Paduan Suara Bella Cantare Undana.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menggelar kegiatan kick off kampanye kesadaran African Swine Fever (ASF) atau demam babi Afrika dan pencegahan penyakit menular lainnya dalam rangka mendukung pemulihan sektor ternak babi di Provinsi NTT.

Acara ini merupakan kerja sama Pemprov NTT dalam hal ini Dinas Peternakan NTT dan PRISMA (Australia- Indonesian Patnership for promoting Rural Income Throungh Support for markets in Agriculture).

PRISMA merupakan program kemitraan pembangunan antara pemerintah Australia (Departement of Foreign Affairs and Trade, DFAT dan Pemerintah Indonesia (Bappenas). Kemitraan pembangunan ini bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS