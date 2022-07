HASIL Laga Persib Bandung Vs Bhayangkara FC, BRI LIga 1 2022/2023 Skor 1 : 1

POS-KUPANG.COM- Laga lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 mempertemukan Persib Bandung Vs Bhayangkara FC yang digelar di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, Minggu 24 Juli 2022.

Kedua tim mampu bersaing di papan atas pada BRI Liga 1 edisi musim 2021/2022 lalu, bahkan bersaing untuk gelar juara.

Laga yang disiarkan secara langsung oleh Indosiar saat ini menyudahi babak I skor imbang 1 : 1.

Gol Bhayangkara FC diciptakan Yousef Ezzejjari pada menit ke 38 sementara gol balasan dari Persib Bandung dicetak R Irianto pada menit ke 42.

Kedua tim terakhir kali berjumpa di fase grup Piala Presiden 2022 lalu dimana Maung Bandung menang dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak David da Silva.

Persib, selain karena bermain sebagai tim tamu, dipastikan tidak akan mudah meraih poin. Sebab, Persib mungkin tidak diperkuat empat pemain kunci karena cedera yakni Ciro Alves, David da Silva, Victor Igbonefo, dan Teja Paku Alam.

Sedangkan Bhayangkara FC, sang tuan rumah, kalah dari Dewa United pada laga uji coba terakhir namun dari sisi materi pemain, tim racikan pelatih Widodo C. Putro ini sangat sempurna dan siap tampil pada even BRI Liga 1.(*)

link live streaming Bhayangkara FC Vs Persib Bandung

Untuk jadwal siaran langsung Indosiar pekan pertama BRI Liga 1 2022/2022 tersaji di bawah ini :

Senin, 25 Juli 2022

Pukul 16.00 WIB: Persis Solo vs Dewa United (Vidio)

Pukul 18.15 WIB: Persita Tangerang vs Persik Kediri (Vidio)

Pukul 20.30 WIB: Persikabo 1973 vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

Catatan : Jadwal pertandingan dan siaran langsung dapat berubah sewaktu-waktu.(*)

