Aurel Hermansyah Bangga Arsy Rilis Single Terbaru, Anak Ashanty Akui Suara Adiknya : Makin TOP

POSE BERSAMA - Pose bersama keluarga The Hermansyah A6 saat Hari Raya. Aurel Hermansyah ungkap rasa bangga pada Arsy Hermansyah yang tela merilisi single terbaru, anak sambung Ashanty akui suara anak Anang Hermansyah semakin top.

POS-KUPANG.COM - Istri Atta Halilintar, Aurel Hermansyah mengungkapkan rasa bangga terhadap hasil karya adiknya Arsy Hermansyah, anak sambung Ashanty ini mengaku suara Arsy semakin top.

Di usianya yang baru 7 tahun, keterampilan Arsy Hermansyah begitu mengejutkan dan patut diacungi jempot. Buah hati Ashanty dan Anang Hermansyah ini telah merilis single terbaru yang berjudul "Mama I Love You"

Tidak hanya itu Arsy Hermansyah juga akan mengikuti Festival menyanyi di Los Angeles.

Melihat keterampilan adiknya dalam bernyanyi, Aurel Hermansyah tak hentinya merasa bangga dengan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar tapi telah menghasilkan karya yang luar biasa.

Video klip Arsy Hermansyah yang telah lama dinanti sukses membuat penggemarnya tersenyum.

Netizen memberikan pujian pada kakak Arsya Hermansya tersebut, bahkan lirik lagu yang dinyanyikan Arsy sukses membuat netizen sedih rindu mengingat mama, orang tua mereka.

Bahkan ada yang mengaku meneteskan airmata seberapa kali pun video klip tersebut diputar dari kanal youtube The Hermansyah A6.

Begitu juga dengan Aurel Hermansyah yang mengunggah cuplikan video singkat Arsy Hermansyah di akun instagramnya @aurelie.hermansyah Sabtu (23/7).

Kaka arsyy.. i’m so proud of youuu kak!! Gak sia2 latihan hampir setiap hari.. suara kaka makin TOP!! Bener2 bangga umur segini kaka punya single sendirii temen2 jangan lupa denger lagu kaka arsy di youtube The Hermansyah

Postingan Aurel Hermansyah langsung direspon bundanya yang menyampaikan bahwa Arsy seperti ini karena fans berat dengan kakaknya Aurel Hermansyah.

