Jadwal Lengkap Tinju Dunia Tahun 2022, Conelo Alvarez, Golovkin, Anthony Joshua

POS-KUPANG.COM - Laman DAZN mengupdate Jadwal Tinju Dunia dari Juli 2022 hingga Desember 2022 mendatang.

Di antara nama-nama tersebut ada Conelo Alvarez vs Gennadiy Golovkin di September 2022.

Ada juga nama Athony Josua, Andy Ruiz Jr, Adrien Broner.

Berikut ini jadwal lengkap Tinju Dunia:

JULY 29: MONTREAL

* Yesenia Gomez vs. Kim Clavel for Gomez's WBC women's junior flyweight title

JULY 30: BOURNEMOUTH

* Chris Billam-Smith vs. Isaac Chamberlain for Billam-Smith's European and Commonwealth cruiserweight titles

* Ben Whitaker vs. Greg O'Neill; Light heavyweights

JULY 30: BROOKLYN