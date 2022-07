Ikuti Siaran Langsung Semifinal Piala AFF U19 2022: Vietnam vs Malaysia, Laos vs Thailand

Kompas.com/AFFPresse

MASUK LAPANGAN - Para pemain Timnas Vietnam vs Thailand memasuki lapangan Stadion Madya, Senayan, jelang laga Grup A Piala AFF U19 2022, Minggu (10/7/2022). Sore ini partai Semifinal Piala AFF U19 2022 menyajikan pertandingan Vietnam vs Malaysia, Laos vs Thailand.