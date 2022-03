Gaet Anak Muda Kreatif dan Produktif, AXIS Hadirkan Bonus Kuota Tiktok 30GB

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus menghadirkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Bagi pelanggan baru yang mengaktifkan kartu perdana AXIS dengan paket data mulai 30 hari, akan mendapatkan penawaran menarik berupa bonus kuota Tiktok 30GB untuk setiap kartu perdana yang sudah diaktifkan dan diisi paket sebelumnya.

Bonus kuota Tiktok 30GB berlaku hingga 15 hari terhitung sejak pemakaian pertama kartu perdana AXIS. Pelanggan dapat menikmati bebas pemakaian kuota Tiktok hingga 2GB setiap harinya selama 15 hari. Bonus ini berlaku dari jam 00-24.00 WIB.

Chief Marketing Officer XL Axiata, Alfons Eric Bosch Sansa, mengatakan, AXIS sebagai brand anak muda memiliki spirit untuk liberate youth to be whatever. Anak muda atau generasi Z adalah generasi yang identik dengan kebebasan.

Dengan bebas, bisa menjadi lebih kreatif dan produktif dalam berkarya. XL akan terus berinovasi untuk menemukan sisi-sisi yang menjadi perhatian para pelanggan muda, agar layanan AXIS benar-benar bisa memenuhi setiap harapan dan kebutuhan mereka.

"Kami berharap Bonus kuota Tiktok 30GB akan membuat pelanggan semakin kreatif dan produktif menghasilkan konten-konten yang bermanfaat," katanya dalam siaran persnya, Minggu 13 Maret 2022.

Alfons menambahkan selain Bonus kuota Tiktok 30GB, pelanggan baru AXIS juga akan mendapatkan beragam bonus-bonus lain, seperti Bonus 30GB Kuota Games dari jam 00.00-06.00 WIB dan Bonus 30GB Kuota Conference / Kuota Edukasi 00.00-24.00 WIB yang bisa dinikmati pelanggan hingga 2GB/hari berlaku hingga 15 hari terhitung sejak pemakaian pertama kartu perdana AXIS.

Masih ada lagi, tambahan Bonus Nelpon ke semua nomor AXIS dan XL 200menit/hari dan Kuota Aplikasi untuk LINE, WhatsApp, Gojek, Ovo, Grab dan Google Maps 103MB/hari selama nomor aktif.

Pelanggan juga bisa meredeem Bonus Sureprize 512MB tiap minggu di aplikasi AXISNET selama mereka memiliki paket internet minimal 7 hari dengan kuota utama yang aktif.