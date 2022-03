Besar Kemungkinan Harga BBM Akan Segera Dinaikkan, Presiden Jokowi Ungkap Tiga Alasan Ini, Apa?

POS-KUPANG.COM - Presiden Jokowi akan segera mengambil keputusan untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air.

Keputusan ini terpaksa diambil, karena situasi dunia yang mempengaruhi kenaikan harga tersebut.

Tentang rencana kenaikan BBM tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato peringatan HUT ke-46 Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, Jumat 11 Maret 2022.

"Pemerintah akan segera menaikan harga BBM mengikuti kenaikan harga minyak dunia yang terus melonjak beberapa hari ini," ujarnya.

Harga minyak dunia melonjak, kata Presiden Jokowi, karena saat ini dunia sedang dilanda tiga disrupsi.

Disrupsi tersebut, katanya, berawal dari disrupsi revolusi 4.0 dengan digitalisasi, sehingga banyak negara tergagap-gagap melewatinya.

Berikutnya, hantaman pandemi covid yang menerjang seluruh dunia, sehingga terjadi disrupsi ekonomi yang dahsyat.

Terakhir efek perang Rusia dan Ukraina yang membuat harga minyak dunia naik.

"Hal yang dulu tidak kita perkirakan muncul. Kelangkaan energi, sekarang semua negara mengalami, tambah perang harga naik dua kali lipat.

Tahun 2020 harga minyak 60 dollar AS per barel, sekarang sudah 115 dollar AS per barel, dua kali lipat," katanya, disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.