Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2021 Kabupaten Sikka Tertinggi di Provinsi NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur mengatakan, tingkat konsumsi ikan pada tahun 2021 di Kabupaten Sikka tertinggi di Provinsi NTT.

Hal tersebut disampaikannya dalam Talkshow Flores Bicara bertajuk 'Strategi Pengembangan Usaha Perikanan di Kabupaten Sikka', Kamis 10 Maret 2022.

"Tahun 2021, konsumsi (ikan) kita 62.54 kg per kapita, mungkin kita paling tinggi di NTT karena kita di atas rata-rata konsumsi ikan secara nasional yakni sebesar 58.08 kg per kapita per tahun," katanya.

Dalam talkshow yang dipandu Agnesia itu, Paulus menerangkan, untuk mendapatkan rata-rata konsumsi ikan menggunakan perhitungan jumlah produksi ikan per tahun dikurangi yang jumlah ikan yang keluar dari Kabupaten Sikka, lalu dibagi jumlah penduduk.

Lebih lanjut Paulus menjelaskan, nelayan di daerah itu tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) berupa solar bersubsidi untuk meluat.

"Syarat untuk mendapatkannya harus ada rekomendasi dari dinas teknis yakni dinas perikanan. Titik awal usaha perikanan tangkap ada di dinas perikanan, jadi kalau kami terlambat keluarkan rekomendasi maka semua sub sistem perikanan tangkap akan terhambat mulai dari kami," jelasnya.

Strategi yang dilakukan untuk pemenuhan syarat administrasi bagi nelayan yakni dengan pelayanan yang responsif dan efisien.

"Maka pelayanan untuk surat permohonan BBM solar bersubsidi kami buka sejak pukul 06.00 Wita. Lalu untuk pelayanan untuk satu surat rekomendasi itu 3-5 menit, bahkan dibawah 5 menit itu harus selesai. Karena, saat puncak musim ikan kalau lebih dari 50 kapal meminta surat rekomendasi dan pelayanan kita lambat, maka semua akan bermasalah, sehingga di kami, kami lakukan standar pelayanan 2-3 menit sudah selesai," ujarnya.

Selain itu, lanjut Paulus, terdapat sebanyak 3 Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di Kabupaten Sikka yang siap membantu melayani nelayan.