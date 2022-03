PSG Kalah dari Real Madrid di Leg Kedua 16 Besar Liga Champions, Isyarat Benzema Kepada Niska

POS-KUPANG.COM – Striker Real Madrid, Karim Benzema ternyata sudah memberikan isyarat kepada rapper Perancis, Niska bahwa Real Madrid akan mengalahkan PSG.

Benzema juga sudah menduga dirinya akan menjadi bintang ketika melawan Paris Saint-Germain (PSG) pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions.

Hal ini diketahui dari bocoran pesan WhatsApp antara Karim Benzema dengan rapper Perancis, Niska.

Striker 34 tahun tersebut bakal memiliki dampak yang signifikan melawan Paris Saint-Germain.

Real Madrid tampil sangat impresif ketika menjamu PSG di Santiago Bernabeu, Rabu (9/3/2022) atau Kamis dini hari WIB.

Mereka bisa membalikkan keadaan berkat kemenangan 3-1 hingga lolos ke perempat final Liga Champions 2021-22.

PSG datang ke Madrid dengan modal kemenangan 1-0, hasil gol tunggal Kylian Mbappe di Parc des Princes.

Kemudian, Mbappe lebih dulu membobol gawang Real Madrid di Bernabeu.

Hingga paruh pertama laga di markas Real Madrid, PSG unggul 2-0 secara agregat.

Namun pada paruh kedua, Benzema tampil sangat memukau sehingga mencetak hat-trick alias tiga gol, yang membuat Madrid unggul 3-2 secara agregat. Rupanya, Benzema sudah membuat prediksi soal performanya dalam laga nanti.

Menjelang pertandingan, dia mengirim pesan kepada Niska bahwa dirinya ingin membuat cerita dan memberikan dampak besar.

Niska membagi hasil percakapan itu melalui Snapchat dan menyertakan keterangan "dia memperingatkan saya", dia telah memperkirakan akan membuat dampak signifikan saat melawan PSG pada Rabu malam.

Berikut isi percakapan Benzema dengan Niska. Benzema: "Mereka akan sial sendiri." Niska: "Mereka (PSG) ada pada kamu. Mereka ingin melakukannya padamu. Tetapi kamu dan Vini (Vinicius Jr) sedang on-fire akhir-akhir ini." Benzema: "Mereka (PSG) tidak akan melakukan apapun. Ini ceritaku." ????| Karim Benzema to French rapper and friend Niska BEFORE tonight's game: "They (PSG) will shit themselves. They're not gonna do anything. This is MY story." @Kulturlesite_ #rmalive pic.twitter.com/RkHGAkyKBP — Madrid Zone (@theMadridZone) March 9, 2022. (Kompas.com/ Aloysius Gonsaga AE)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Benzema Sudah Prediksi Bakal Sakiti PSG, Pesan WhatsApp Jadi Bukti", Klik untuk baca: https://bola.kompas.com/read/2022/03/11/16000068/benzema-sudah-prediksi-bakal-sakiti-psg-pesan-whatsapp-jadi-bukti?page=all#page2.