Ditahan Galatasaray,  Barcelona Gagal Petik Kemenangan di Leg Pertama Babak 16 Besar Liga Europa

POS-KUPANG.COM – Ditahan tim Turki, Galatasaray, Barcelona gagal memetik kemenangan di Leg pertama babak 16 besar Liga Europa

Duel Barcelona vs Galatasaray yang digelar di Stadion Camp Nou, Jumat (11/3/2022) dini hari WIB, tuntas dengan skor kacamata alias 0-0. Hasil tersebut membuat Barcelona vs Galatasaray menjadi satu-satunya pertandingan yang berakhir tanpa gol pada leg pertama 16 besar Liga Europa 2021-2022.

Situasi ini tak sesuai dengan target pelatih Barcelona, Xavi Hernandez.

Sebelumnya, Xavi mengungkapkan bahwa timnya harus meraih hasil bagus di Camp Nou. Sebab, ia meyakini Barcelona tak akan menjalani pertandingan mudah saat menyambangi markas Galatasaray pada leg kedua.

"Ini bukan Liga Champions tetapi tekad untuk tampil bagus di Liga Europa masih membuat kami semangat. Kami membutuhkan hasil yang bagus karena itu tidak akan mudah di Turki," kata Xavi sebelum pertandingan.

Nasib Barcelona berbeda dengan tim Spanyol lainnya, yakni Sevilla. Tim tersukses di Liga Europa dengan koleksi 6 trofi itu memetik kemenangan atas West Ham.

Bertanding di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla menang tipis 1-0 berkat gol Munir El Haddadi.

Sementara itu, tim-tim lain yang sukses meraih kemenangan pada leg pertama 16 besar Liga Europa adalah Lyon, Atalanta, Rangers, Braga, dan Eintrach Frankfurt.

Adapun rangkaian leg kedua 16 besar Liga Europa 2021-2022 akan bergulir Kamis (17/3/2022) atau Jumat (18/3/2022) dini hari WIB.

Hasil leg pertama 16 besar Liga Europa 2021-2022 Kamis (10/3/2022) Porto vs Lyon (0-1) Real Betis vs Eintracht Frankfurt (1-2) Jumat (11/3/2022) Sevilla vs West Ham (1-0) Rangers vs Crvena Zvezda (3-0) Braga vs Monaco (2-0) Atalanta vs Bayer Leverkusen (3-2) Barcelona vs Galatasaray (0-0). (Kompas.com/Farahdilla Puspa)

