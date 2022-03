Curhat ke Maia Estianty, Mawar AFI Sebut Masa Lalu Mereka Sama, Ibunda Al Ghazali Beri Reaksi

POS-KUPANG.COM - Biduk rumah tangga Mawar AFI dengan Steno Ricardo telah bubar.

Steno Ricardo diketahui telah menikah dengan Susi yang merupakan mantan karyawan Mawar AFI.

Sontak Mawar AFI merasa sedih, apalagi dari pernikahan tersebut mereka dikarunia anak-anak yang lucu.

Mawar AFI baru-baru ini curhat dengan Maia Estianty.

Hal itu ia sampaikan dalam tayangan YouTube Maia ALELDUL TV yang tayang Selasa (8/3/2022).

Mawar AFI mengaku sangat terkejut saat mengetahui kabar mantan suami menikah lagi dengan baby sitter anaknya.

"Mantan menikah dengan eks karyawan kamu, how do you feel?," tanya ibu Al Ghazali selaku host.

"Speechless sekali, seperti orang ngambang nggak bisa napak, kaget luar biasa," jawab Mawar AFI.

Sempat merasa kecolongan, ia sampai disebut naif oleh orang-orang terdekatnya.

"Kalau orang bilang Mawar kok naif ya kok bisa-bisanya kecolongan, memang iya saya naif," tandasnya.