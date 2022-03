Penyaluran Dana Seroja Harus By Name By Address Agar Tidak Terjadi Polemik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, OELAMASI- Penyaluran dana Seroja yang saat ini sedang dilakukan uji publik agar dalam penyalurannya tidak dibuat menjadi polemik.

Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe meminta agar nama-nama masyarakat yang sudah terdata itu benar saat penyaluran harus sesuai agar tidak menjadi polemik.

"Sebenarnya itu tidak boleh terjadi karena penyalurannya itu by name by address," katanya, Selasa 8 Maret 2022 pagi.

Dia meminta agar dalam uji publik nanti hasil yang didapatkan adalah benar-benar bahwa warga tersebut rumahnya terdampak badai seroja. Jangan yang tidak terdampak lalu mendapat dana bagi dia itu akan menjadi sebuah permainan di dalam dan tidak bagus juga bila terjadi demikian.

"Saya harapkan semua pemangku kepentingan mulai dari bawah yang sudah verifikasi itu harus dijalankan dan kalau bisa lebih cepat lebih baik," tambahnya.

Karena anggaran tersebut sudah ada dan dia berharap BPBD sebagai panitia bergerak cepat agar penyaluran bantuan ini tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena lama menunggu.

"Saya yakin semua ini berjalan sesuai dengan yang sudah didata," ujarnya

Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Kupang Semy Tinenti menjelaskan saat ini mereka sedang melakukan uji publik data penerima bantuan stimulan bencana seroja di kabupaten kupang.

Uji publik tersebut untuk memverifikasi kembali nama-nama penerima bantuan stimulan Seroja yang datanya sudah dimasukkan pasca bencana Seroja. Dari hasil data uji publik itulah akan ditemukan data riil jumlah penerima bantuan Seroja dan kondisi kerusakan yang ditimbulkan sehingga penyaluran bantuan Seroja bisa tepat sasaran.

Tinenti menjelaskan hingga saat ini ini banyak desa sudah memasukkan data hasil uji publik terhadap penerima bantuan stimulan dana seroja.

"Sekarang sudah banyak desa kelurahan yang masukkan hasil uji publiknya," jelas Tinenti.

Dia meminta agar semua desa/kelurahan segera memasukkan data tersebut sebab sesuai jadwal yang sudah mereka siapkan nanti di bulan April mendatang bantuan Seroja sudah bisa mulai disalurkan ke penerima.

"Kami sudah tetapkan sesuai jadwal nanti April sudah mulai proses penyaluran," jelasnya.

Tinenti juga mengungkapkan jumlah total anggaran dana bantuan bagi masyarakat terdampak seroja adalah Rp 229 miliar untuk 11 ribu warga terdampak di Kabupaten Kupang.(cr9)