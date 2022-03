Pencetak Gol Satu-satunya ke Gawang Man City Minta Maaf Atas Kekalahan Man United

POS-KUPANG.COM – Satu-satunya pencetak gol Man United ke gawang Man City, Jadon Sancho, meminta maaf atas kekalahan Man United dalam derby Manchester Stadion Etihad pada Minggu (6/3/2022) malam WIB.

"Maaf kepada para pendukung. Ini tidak cukup bagus," tulis Sancho di akun Twitter pribadinya, Senin (7/3/2022).

"Kami harus melihat diri kami sebagai pemain dan bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Kami akan terus berjuang,"

Sancho menambahkan. Apologies to the fans… It’s not good enough. We have to look ourselves as players and work hard to make things right. We will keep on fighting. ???? pic.twitter.com/Da4F5HBb6Y — Jadon Sancho (@Sanchooo10) March 7, 2022 Kekalahan ini memukul mundur Man United. Mereka turun satu tangga ke peringkat kelima klasemen Liga Inggris.

Pasukan Ralf Rangnick saat ini mengoleksi 47 poin dari 28 pertandingan, terpaut tiga angka dari Arsenal, yang baru bermain 25 kali, di peringkat keempat alias batas akhir zona Liga Champions.

Selanjutnya, Man United akan menghadapi lawan yang tak kalah beratnya pada pekan ke-29 Liga Inggris, yakni Tottenham Hotspur.

Laga Man United vs Tottenham dijadwalkan berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu (13/3/2022) dini hari WIB.

Man United bertandang ke markas Man City, Stadion Etihad pada Minggu (6/3/2022) malam WIB, untuk melakoni laga pekan ke-28 Liga Inggris 2021-2022.

Pertandingan bertajuk Derbi Manchester itu berakhir pahit bagi The Red Devils. Mereka kalah 1-4 dari The Citizens.

Gawang Man United yang dikawal David De Gea sudah dibobol Kevin De Bruyne ketika laga baru berjalan lima menit.

Gol Jadon Sancho pada menit ke-22 sempat menumbuhkan harapan Setan Merah. Namun, De Bruyne kembali menghadirkan petaka bagi Man United lewat golnya enam menit berselang.

Man United benar-benar hancur setelah Riyad Mahrez mencetak gol ketiga dan keempat Man City ke gawang mereka pada menit ke-68 dan 90+1'.

Kekalahan telak itu memancing para legenda Man United untuk melontarkan kalimat kritik kepada Harry Maguire dkk.

Kritik yang dialamatkan kepada tim yang menderita kekalahan memang wajar, tetapi tetap tidak bisa mengubah hasil pertandingan Man City vs Man United. (Kompas.com/ Faishal Raihan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Permintaan Maaf Sancho Usai Man United Kalah dalam Derbi Manchester", Klik untuk baca: https://bola.kompas.com/read/2022/03/08/11000018/permintaan-maaf-sancho-usai-man-united-kalah-dalam-derbi-manchester?page=all#page2.