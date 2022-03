Bantuan Dana Stimulan Untuk Korban Seroja di Kabupaten Sumba Timur Segera Disalurkan

Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bantuan Dana Stimulan bagi para korban bencana Seroja di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur akan segera disalurkan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumba Timur, Mikhail Jaka Laki mengatakan pemerintah daerah telah menerima dana stimulan bagi masyarakat korban atau terdampak bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dana stimulan untuk perbaikan kerusakan rumah itu telah ditransfer untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan hasil verifikasi terakhir.

"BNPB telah meluncurkan dana sebanyak Rp 53 miliar lebih yang akan kita distribusi ke masyarakat terdampak bencana khususnya kepada masyarakat yang rumahnya terdampak bencana, baik rumah rusak berat, sedang maupun ringan," ujar Mikhail Jaka Laki kepada POS-KUPANG.COM.

Baca juga: Dragan Djukanovic Terkonfirmasi Covid, Diragukan Dampingi PSIS saat Lawan Bhayangkara FC

Ia menyebut, saat ini pihak BPBD Sumba Timur sedang merampungkan beberapa persyaratan terkait penyaluran bantuan itu.

"Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh daerah yang terdampak bencana sedang kita selesaikan, antara lain, beberapa dokumen seperti juknis, sudah di bagian hukum tinggal menunggu paraf pak bupati," ujar dia.

Terkait persiapan penyaluran, Jaka Laki menjelaskan pihaknya telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BRI sebagai bank penyalur.

BPBD juga akan melakukan koordinasi dan sosialisasi untuk memperlancar proses penyaluran bantuan tersebut.

Sebanyak 1.401 warga ditetapkan sebagai penerima bantuan dana stimulan di Kabupaten Sumba Timur. Para penerima tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur sesuai dengan hasil review APIP baik dari pusat maupun daerah.

Baca juga: Coach Mahesa Jenar Achmad Rezal Kecewa Berat Usai PSIS Semarang Kalah 1-2 dari PSM Makassar

Jaka Laki juga menyebut, untuk warga yang belum tercover akan didata dan diusulkan lagi. "Kita akan data dan usulkan, by name by address sesuai dengan data pendukungnya lainnya," ujar Jaka Laki.

Terkait penyaluran, jelas Jaka Laki, dana stimulan tersebut akan langsung masuk ke rekening pribadi para penerima bantuan.

Para penerima bantuan, kata dia, akan didampingi oleh pendamping lapangan atau tim teknis (fasilitator) baik untuk administrasi maupun pembangunan fisik rumah.* (Ian)