Jelang Derbi Manchester di Stadion Etihad, Silvestre Bela Ronaldo

Kompas.com/AFP-ALEX LIVESEY

Ekspresi kecewa Cristiano Ronaldo setelah tendangan penaltinya melebar pada laga Man United vs Middlesbrough di Stadion Old Trafford, Sabtu (5/2/2022) dini hari WIB. Duel Man United vs Middlesbrough merupakan laga putaran keempat Piala FA.