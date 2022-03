Ilustrasi Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin - Gagal Incar Putin, Amerika Kini Targetkan Orang-orang Dekat Presiden Rusia, Siapa? Ini Daftarnya

Gagal Incar Putin, Amerika Kini Targetkan Orang-orang Dekat Presiden Rusia, Siapa? Ini Daftarnya

POS-KUPANG.COM, WASHINGTON - Amerika rupanya mulai menyerah untuk menaklukan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Namun bukan Amerika Serikat ( AS ) namanya kalau tidak punya seribu akal.

Setelah gagal mengincar Putin, Amerika Serikat kini menargetkan orang-orang dekat Presiden Rusia.

Apa tujuannya? Ternyata untuk memaksimalkan dampak serangan ini pada Putin dan Rusia, serta meminimalkan kerugian pada Amerika Serikat dan sekutunya di seluruh dunia

Baca juga: Pengusaha Rusia Buat Sayembara: Yang Penggal Kepala Vladimir Putin, Saya Beri Hadiah 1 Juta Dollar

Hal itu diungkapkan Presiden AS Joe Biden seperti dikutip dari The Associated Press.

Amerika Serika meningkatkan sanksi kepada Rusia sebagai buntut invasi militer Rusia ke Ukraina.

Terbaru, AS memblokir oligarki bisnis Rusia dan bisnis-bisnis di lingkaran dalam Presiden Vladimir Putin, pada Kamis (3/3/2022).

Dengan kata lain orang-orang dekat Putin kini menjadi sasaran Amerika.

Siapa orang-orang dekat Putin itu?

Baca juga: Profil Vladimir Putin, Mantan Agen Rahasia yang Moncer Karir Politik