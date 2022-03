‘Bunuh Diri’ Lorenzo Venuti Menangkan Juventus

POS-KUPANG.COM – Gol ‘bunuh diri’ yang dilakukan pemain Fiorentina Lorenzo Venuti di masa injury time menguntungkan Juventus. Tim yang berjuluk Bianconeri itu akhirnya meraih kemenangan 1-0.

Rangkaian pertandingan leg pertama semifinal Coppa Italia atau Piala Italia telah rampung digelar pada Kamis (3/3/2022) dini hari WIB.

Semifinal Coppa Italia menyediakan laga AC Milan vs Inter Milan dan Fiorentina vs Juventus. Duel AC Milan vs Inter Milan dalam jadwal Coppa Italia dihelat lebih dahulu di Stadion San Siro pada Rabu (2/3/2022) dini hari WIB.

Pertandingan bertajuk Derby della Madonnina tersebut harus berakhir tanpa pemenang alias imbang 0-0. Meski tanpa gol, bukan berarti Inter Milan dan AC Milan tidak bisa untuk melahirkan peluang sepanjang laga.

AC Milan besutan Stefano Pioli tercatat berhasil menorehkan 13 kesempatan dengan tiga di antaranya tepat sasaran.

Baca juga: Terima Pinangan Juventus, Penggemar Fiorentina Melabeli Vlahovic Sebagai Pengkhianat

Di sisi lain, Inter Milan menghasilkan peluang yang lebih sedikit. Mereka melakukan tujuh tendangan dan dua on target.

Meskipun demikian, tidak ada gol yang tercipta sepanjang pertandingan lantaran duo Milan tak mampu untuk memanfaatkan kesempatan yang ada.

Hasil berbeda didapatkan Juventus kala bertanding melawan Fiorentina di leg pertama semifinal Coppa Italia. Juventus sebenarnya nyaris mengakhiri laga dengan kedudukan 0-0. Namun, insiden di menit akhir merubah segalanya.

Tim beralias Bianconeri dipastikan sebagai pemenang seusai pemain Fiorentina Lorenzo Venuti melakukan kesalahan yang berujung gol di menit injury time (90+1’).

Baca juga: Jelang Laga Melawan Juventus, Kubu La Viola Buat Pernyataan, Minta Fans Fiorentina Hindari Ini

Saat itu, Lorenzo Venuti tengah berusaha untuk menghalau bola hasil umpan Juan Cuadrado. Namun, halauannya tidak sempurna. Kegagalan Venuti menyapu bola dengan baik membuat si kulit bulat masuk ke gawang Fiorentina.

Dengan begitu, pertandingan Fiorentina vs Juventus pun berakhir dengan skor tipis 0-1 untuk kemenangan Bianconeri.

Hasil Coppa Italia AC Milan 0-0 Inter Milan Fiorentina 0-1 Juventus (Lorenzo Venuti 90+1’ gol bunuh diri). (Kompas.com/Ahmad Zilky)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasil Lengkap Coppa Italia: Derby Milan Imbang, Juventus Menang via Gol Bunuh Diri", Klik untuk baca: https://bola.kompas.com/read/2022/03/03/05442328/hasil-lengkap-coppa-italia-derby-milan-imbang-juventus-menang-via-gol-bunuh-diri?page=all#page2.