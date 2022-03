Saat Rusia Ukraina Perang, Asteroid Raksasa Melintas Dekat Bumi Maret ini, Sudah Diteksi NASA,Aman?

via Kontan.co.id

POS KUPANG.COM -- Rusia terus saja membombardir Ukraina tanpa memberi ampun tetangganya itu

Saat saat Rusia tengah asyik menyerang, ternyata ada asteroid raksasa yang bakal melintas dekat bumi bulan Maret ini

NASA deteksi asteroid raksasa melintas dekat Bumi awal bulan Maret ini. Apakah aman? Menurut NASA, asteroid bernama 138971 (2001 CB21) masuk dalam kategori "Asteroid Berpotenesi Berbahaya" (Potentially Hazardous Asteroid/PHA).

Meskipun telah diberitakan beberapa waktu lalu, asteroid 2001 CB21 ini sepertinya sudah semakin dekat dengan tanggal kedatangannya melintas dekat Bumi di awal bulan Maret ini.

Dikutip dari ScieenceTimes, laporan dari Newsweeek mengatakan bahwa asteroid 138971 (2001 CB21) memiliki ukuran lebih besar dari gedung pencakar langit Burj Khalifa yang menjulang setinggi 2.720 kaki (sekitar 829 meter) di Dubai.

Sementara itu, diameter asteroid 2001 CB21 ini meencapai 3.940 kaki (sekitar 1200 meter).

Asteroid tersebut diperkirakan akan datang paling dekat dengan Bumi pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 02:59 ET (Eastertn Time/ Waktu Timur). Asteroid ini akan lewat dengan kecepatan sekitar 26.800 mil per jam (sekitar 43.130 km per jam).

Asteroid ini pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Februari tahun 2001 lalu. 2001 CB21 ini merupakan bagian dari asteroid Apollo, yang terletak dekat dengan Bumi.

Berdasarkan data dari Spacereference, pendekatan asteroid 2001 CB21 terdekat dengan Bumi akan mencapai jarak 4.911.102 km. Spacereference juga mengkalasifikasikan asteroid 2001 CB21 ini sebagai Near-Earth Asteroid (NEA) atau asteroid dekat Bumi karena jarak terdekatnya itu.

Jarak terdekat asteroid ini sama seperti 13 kali jarak antara Bumi dan Bulan. Spacereference juga menambahkan bahwa asteroid 2001 CB21 ini mengorbit Matahari setiap 384 hari (1,05 tahun).