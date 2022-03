Jadwal Tinju Dunia Petinju Indonesia Daud Yordan vs Panya Utok, Live Kompas TV Catat Waktunya

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju Dunia antara Daud Yordan vs Panya Utok digelar Kamis (4/3/2022) dan tayang via Siaran Langsung Kompas TV.

Petinju Indonesia, Daud Yordan, memasang target besar saat menghadapi petinju Thailand, Panya Uthok, pada ajang MPRO Evolution Fight Series 2022. Duel ini tayang via Siaran Langsung TV Nasional dan bisa diakses via Live Streaming Kompas TV dan Live Streaming TV Online.

Pada duel Daud Yordan vs Panya Utok di Jadwal Tinju Dunia akan dipertaruhkan gelar kelas ringan super WBC Asian Boxing Council Silver yang saat ini disandang petinju Indonesia itu. Pertarungan ini tayang via Siaran Langsung Kompas TV.

Duel Daud Yordan vs Panya Uthok dijadwalkan akan saling berhadapan di World Slam Stadium, Bangkok, Thailand. Dan tayang via Siaran Langsung TV Nasional dan bisa diakses via Live Streaming Kompas TV dan Live Streaming TV Online.

Sejatinya sosok berjuluk Cino itu seharusnya dijadwalkan melawan petinju Korea Selatan, Hwang Kil-kim.

Akan tetapi, Hwang Kil-kim memutuskan untuk mengundurkan diri setelah mengalami cedera serius saat latih tanding.

MPRO International kemudian memutuskan mengganti Hwang Kil-kim dengan Panya Uthok.

Panya Uthok bukan petinju sembarangan. Dia merupakan sosok dengan sarat pengalaman di dunia tinju.

Petinju 33 tahun itu adalah mantan juara dunia WBO.

Hingga sejauh ini, dia sudah melakoni 64 pertarungan profesional dengan membukukan 54 kemenangan.