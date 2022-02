Ucapan Romantis Syahrini dan Reino Barack Jadi Sororan Saat Rayakan 3 Tahun Pernikahan Mereka

POS KUPANG.COM -- Tak terasa usia pernikahan Reino Barack dan Syahrini sudah berusia 3 tahun.

Keduanya menikah pada 27 Februari 2019 di Jepang

Meski sejauh ini pasangan ini belum juga dikasih momongan , namun kedua tetap menebar potret romantis

Dan, kini penyanyi Syahrini, merayakan tiga tahun pernikahannya dengan sang suami, Reino Barack pada 27 Februari 2022.

Syahrini dan Reino Barack merayakan anniversary ke-3 dengan unggah foto pernikahan di Jepang. ((Instagram/princessyahrini, reinobarack))

Melalui akun Instagramnya, Syahrini membagikan ulang potret pernikahannya pada 2019 lalu.

“I love you more than ever (aku mencintaimu lebih dari apa pun). Happy 3rd Anniversary My Wounderful Husband Reino Barack,” tulis Syahrani, dikutip Senin (28/2/2022).

Reino Barack pun juga melakukan hal yang sama seperti Syahrini. Ia mengunggah foto pernikahannya yang mengenakan busana warna putih.

“Terima kasih telah membuat kami indah dengan membawa banyak tawa, cinta, dan sukacita,” ungkap Reino.

Terakhir, Reino pun menuliskan kata-kata romantis untuk sang istri, ia berjanji akan terus mencintai Syahrini.

“Selamat ulang tahun (pernikahan) Cintaku, aku mencintaimu dan untuk tahun-tahun yang akan datang Syahrini,” pungkas Reino.