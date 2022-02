Super Mewah, Lokasi dan Tanggal Pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin Bocor

POS-KUPANG.COM - Aktor Hyun Bin dan Son Ye Jin telah mengungumkan akan segera menikah.

Kedua pasangan ini telah menyita perhatian penggemar terutama penggemar Drama Korea karena kisah cintanya.

Banyak yang tak menyangka jika Hyun Bin akan memilih Son Ye Jin untuk menjadi pasangan hidupnya.

Kabar terbaru dari Binjin couple, pernikahan keduanya akan digelar pada akhir Maret mendatang.

Dikutip dari Woman Chosun, sumber dari pihak ibu Son Ye Jin mengungkapkan acara pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin akan digelar outdoor.

Sumber itu juga menyebutkan jika Grand Walkerhill Hotel Aston House yang berlokasi di Gwangjin-gu Seoul akan menjadi lokasi digelarnya pernikahan aktor drakor Crash Landing On You itu.

Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, pernikahan akan digelar secara tertutup.

Sebelumnya pasangan selebritis yang juga menggelar pesta pernikahan di Aston House diantaranya Bae Yongjun-Park Soojin, Ji Sung-Lee Boyoung, Kim Heesu, Sean-Jung Hyesung, Shim Eunha, Kim Minjun-Kwon Dami, dan lainnya.

Segera Menikah, Begini Perjalanan Cinta Hyun Bin dan Son Ye Jin, Berawal dari Film The Negotiation

Aktor Hyun Bin dan Son Ye Jin pemeran dalam drakor Crash Landing On You telah mengungumkan akan segera menikah.

Romansa mereka tidak hanya di layar; itu juga berlangsung jauh di luar layar juga. Kini, setelah bertahun-tahun berpacaran, keduanya resmi melangsungkan pernikahan!

Baca tentang kisah cinta lengkap mereka di bawah ini.

The Negotiation

Hyun Bin dan Son Ye Jin mungkin paling terkenal setelah bekerja sama di drakor Crash Landing On You.

Namun, keduanya pertama kali bekerja sama dalam film thriller 2018, The Negotiation.

Sejak saat itu, chemistry mereka tak terbantahkan.

Belum lagi Hyun Bin sering menampilkan Ye Jin di Instagram-nya. Jadi, tentu saja, keduanya terlibat dalam rumor kencan saat itu juga.

Rumor Kencan

Pada saat itu, mereka dan agensi mereka membantah rumor tersebut.

Namun, mereka terlihat bersama beberapa kali setelah syuting film.

Hyun Bin dan Son Ye Jin bahkan dikabarkan terlihat di Los Angeles, California, di sebuah restoran bersama orang tuanya. Rumor tersebut segera dibantah oleh agensi masing-masing.

"Son Ye Jin saat ini sedang berlibur sendirian. Orang tuanya saat ini berada di Korea," — MSTeam Entertainment

"Hyun Bin berada di luar negeri untuk urusan pribadi. Dia tidak bersama Son Ye Jin," — Hiburan VAST

Desas-desus hanya terus beredar saat Hyun Bin dan Son Ye Jin terlihat berbelanja bahan makanan bersama di Amerika Serikat.

Crash Landing On You

Chemistri keduanya membawa mereka kembali beradu akting dalam drama Crash Landing On You.

Chemistry mereka jelas tidak hanya di layar tetapi juga di luar layar. Sejak Episode 1, mereka terbukti hebat bersama.

Dan, untuk adegan ciuman, tentu saja tidak masalah. Namun, mereka suka menggoda satu sama lain sama seperti mereka yang saling mencintai.

Keduanya sering menunjukkan cinta mereka satu sama lain selama klip di belakang layar dan wawancara pers yang dengan jelas berkomunikasi: mereka ditakdirkan untuk satu sama lain.

Pasangan Tahun Baru

Jadi, tidak mengherankan ketika Dispatch mengungkapkan Pasangan Tahun Baru 2021 adalah Hyun Bin dan Son Ye Jin.

Dilaporkan bahwa keduanya telah berkencan hanya selama delapan bulan meskipun rumor sebelumnya mulai dari 2018.

Bukti hubungan keduanya diunggah Dispatch salah satunya adalah saat keduanya mengunjungi pusat golf.

Mereka juga dilaporkan bermain golf bersama di sebuah lapangan di provinsi Gangwon.

Namun, karena Hyun Bin harus berangkat ke Jordan untuk syuting The Point Men pada bulan Juli, dan Son Ye Jin sibuk mempersiapkan debut Hollywoodnya di film Cross, keduanya tidak punya banyak waktu untuk bertemu.

Dispatch juga menyertakan komentar dari kenalan pasangan tersebut mengenai hubungan tersebut.

“Sejujurnya, selama pembuatan film Crash Landing On You, mereka sangat menyukai peran mereka. Saya tidak tahu perasaan mereka, saya tidak tahu apakah itu akting atau cinta sejati.”

“Saya pikir Hyun Bin telah mengembangkan perasaan setelah drama selesai, dan ketika mereka harus berpisah, dia mengembangkan perasaan merindukannya.”

“Tidak mudah bagi Son Ye Jin untuk mengubah hubungannya dengan Hyun Bin. Tapi, semakin sibuk mereka, mereka menjadi lebih sayang satu sama lain.”

“Mereka memfilmkan dua proyek bersama sekarang. Mereka telah berada di perusahaan satu sama lain untuk waktu yang lama, dan mereka mulai berkencan dengan hati-hati mengingat usia mereka.”

Hyun Bin dan Son Ye Jin Secara Pribadi Konfirmasi Rumor Kencan

Pasangan itu menjadikannya resmi Instagram tak lama setelah laporan Dispatch. Ye Jin membagikan postingan ke platform media sosial tentang hubungan tersebut.

"The new year has arrived.

Why am I this embarrassed that the first [update] from me is about my personal situation and not my work…

Hm… um… umm..

Yes, it happened that way.. ^.^

Haha…

Um… ^^;;

I don’t know what to say, but I feel like I have to say something to you guys.. It’s very awkward and weird to me ^^

I’m thankful for meeting a good person and I will try to work on it well…

I always keep the love and support you all send me in my heart. I hope more good things happen to you all in the new year. Please stay healthy.

— Son Ye Jin

Demikian pula, baik agensi Son Ye Jin dan Hyun Bin mengkonfirmasi kabar hubungan mereka sambil meminta publik untuk menghormati kehidupan pribadi mereka.

"Hello, this is VAST Entertainment.

We would like to make our official announcement regarding the news of Hyun Bin reported earlier today.

Hyun Bin and Son Ye Jin formed a relationship through work which developed into lovers with good feelings after their drama ended.

Please send your warm attention to them and your support" — VAST Entertainment

Begini pernyataan dari agensi Son Ye Jin

"We would like you release our official position regarding the news between Son Ye Jin and Hyun Bin which was released today.

The two built a friendship through their work, and after their drama ended, they started to meet each other with good feelings, and developed into a relationship.

Please look upon them warmly and support them so they can continue meeting each other well" — MSteam Entertainment

Jadi Bintang Iklan Merk yang Sama

Dengan hubungan mereka sekarang publik, keduanya bisa berbuat lebih banyak bersama-sama.

Jadi, sebulan setelah berita itu, Hyun Bin dan Son Ye Jin membintangi merek yang sama.

Bersama-sama, mereka muncul dalam iklan untuk merek telekomunikasi Filipina Smart.

Cinta Pertama (Dan Terakhir)

Kami bangun hari ini untuk melihat Son Ye Jin dalam preview baru untuk You Quiz On The Block.

Dalam teaser tersebut, ia ditanyai, “Sebagai cinta pertama bangsa, siapa cinta pertamamu?”

"My current love is my first," — Son Ye Jin

Pengumuman Pertunangan

Rumor pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin telah beredar tepat selama dua tahun. Sekarang, akhirnya, itu terjadi!

Hyun Bin adalah orang pertama yang merilis berita tersebut melalui Instagram resmi perusahaannya.

Dia berbagi bahwa dia akan menikah dengan Son Ye Jin.

Penggemar Crash Landing On You juga memperhatikan detail yang manis.

Hyun Bin menyebutkan nama karakter mereka dalam pengumuman dan dalam foto mereka berpegangan tangan, lengan gaun Son Ye Jin identik dengan yang ia kenakan di Crash Landing On You!

Tak lama setelah itu, agensi Son Ye Jin juga mengonfirmasi kabar tersebut. Terungkap bahwa pasangan bahagia itu akan menikah dalam upacara pribadi pada Maret 2022.

Selamat Hyun Bin dan Son Ye Jin!

