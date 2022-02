BREAKING NEWS: Cuaca Buruk, 2 Pesawat Gagal Take Off & 1 Gagal Landing di Bandara El Tari Kupang

POS-KUPANG.COM- Hujan lebat yang mengguyur Kota Kupang dan sekitarnya hari ini Rabu 23 Februari 2022 mengakibatkan 2 pesawat gagal take off dan 1 pesawat gagal landing di bandara El Tari Kupang.

Hal ini diinformasikan Humas PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara El Tari Kupang, Rahmat Sugeng saat dihubungi POS-KUPANG.COM Rabu 23 Februari 2022 siang.

Rahmat mengungkapkan ada 2 pesawat yang gagal take off yaitu Dimonim air PK-HVX KOE - KSX dan juga Nam Air dengan nomor penerbangan IN 661 rute Kupang-Maumere.

Sedangkan pesawat yang gagal landing di Bandara El Tari adalah Lion Air JT 924 Rute Denpasar-Kupang.

Gagalnya Take off dan landing ini diakibatkan cuaca buruk.

General Manager Lion Air Group Kupang, Rinus Zebua yang dihubungi Rabu 23 Februari 2022 siang membenarkan batalnya salah satu pesawat lion air dengan rute Denpasar Kupang hari ini dikarenakan cuaca buruk.

Menurut Rinus hingga saat ini pihaknya baru menerima 1 laporan terkait gagalnya pendaratan pesawat Lion Air di Bandara El Tari Kupang.

'' Benar pesawat kami rute Denpasar- Kupang gagal landing karena cuaca buruk lebih tepatnya karena visibility-nya di bawah minimum. Pesawat itu kalau landing di Kupang batas minimum visibility-nya adalah 800 meter tapi tadi pesawat kami hanya bisa mencapai 500 meter jadi Lion Air Denpasar-Kupang gagal landing,'' ujar Rinus. (ENT/FAN)