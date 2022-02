Angkasa Pura Pastikan Kondisi Landasan di Bandara El Tari Aman

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Pihak Angkasa Pura I Bandara El Tari Kupang memastikan sampai dengan saat ini kondisi landasan dan penerbangan dari dan ke Bandara El Tari Kupang masih dalam keadaan normal dan baik adanya.

Humas PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara El Tari Kupang, Rahmat Sugeng, mengatakan, terdapat tiga penerbangan yang mengalami dampak akibat kondisi hujan berkepanjangan yang terjadi di Kota Kupang ini.

"Masih aman. Beberapa masih berani untuk landing," katanya, Rabu 23 Februari 2022.

Rahmat menyebut tiga penerbangan itu antara lain rute KOE-KSX dengan pesawat Dimonim air harus dibatalkan penerbangannya. Ada juga penerbangan pesawat Lion Air rute DPS-KOE harus dialihkan ke bandara terdekat. Sementara, penebangan KOE-MOF mengalami dellay atau keterlambatan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Cuaca Buruk, 2 Pesawat Gagal Take Off & 1 Gagal Landing di Bandara El Tari Kupang

Berikut rincian Traffic yang terdampak cuaca di Bandara El Tari Kupang:

1. Airline: Dimonim air

PK-HVX

Route: KOE - KSX

STD: 11.00 wita

Ket: cancelled due to bad weather

2. Airline: Lion Air

JT 924

Route: DPS - KOE

STA: 12.50 wita

Ket: divert to UPG due to bad weather

3. Airline: Nam Air

Flight No: IN 661

Route: KOE - MOF

STD : 12.00 wita

ATD : 13.24 wita delay due to bad weather. (*)