Resmi, Skutik Idola Baru All New Honda Vario160 Meluncur di Jatim dan NTT

Acara launching All New Honda Vario 160 di Sidoarjo, Jatim, 2 Februari 2022

POS-KUPANG.COM, SIDOARJO – PT Astra Honda Motor ( PT AHM) melaunching All New Honda Vario 160 di Sidoarjo, Jatim, 2 Februari 2022. Sedangkan peluncuran di NTT dilakukan oleh PT Mitra Pinasthika Mulia ( MPM Honda Jatim ) Main Dealer Honda Wilayah Jatim dan NTT, pada Senin, 21 Februari 2022.

“Kehadiran All New Honda Vario 160 ini merupakan kabar gembira bagi kami dan khususnya untuk konsumen di Jawa Timur. Harapannya All New Honda Vario 160 ini bisa direspon oleh masyarakat Jawa Timur. Kami juga berupaya menjangkau dengan berbagai kegiatan,“ kata Suwito M selaku Presiden Direktur MPM Honda Jatim.

All New Honda Vario 160 dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih. Motor produksi anak bangsa ini hadir di Tanah Air sebagai jawaban bagi pecinta motor skutik premium sporti berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pengendara yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

All New Honda Vario 160 dipasarkan dengan dua tipe yaitu CBS dan ABS. Untuk tipe CBS terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande Matte Red dengan harga on the road (OTR) Surabaya Rp 26.902.000.

Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande White dengan harga on the road (OTR) Surabaya Rp 29.604.000.

Tipe ABS memiliki velg dengan warna burnt titanium serta sentuhan emblem Vario yang semakin memberikan kesan lebih premium.

Berbagai kegiatan dan program penjualan menarik diberikan MPM Honda Jatim selama peluncuran All New Honda Vario 160 seperti pameran yang diadakan di Royal Plaza dan Malang Town Square ( MATOS ) mulai tanggal 21 – 27 Februari 2022.

Launching kali ini juga memberikan kesempatan para pengunjung pameran untuk merasakan langsung sensasi berkendara menggunakan All New Honda Vario 160 Brand New Perfection dan selama pameran berlangsung, MPM Honda Jatim memberikan penawaran potongan angsuran hingga 2 kali tenor serta tambahan direct gift berupa jaket ekslusive.

Pada launching itu juga dimeriahkan dengan kehadiran komunitas Honda dalam sesi talkshow dan mengundang KOL serta ada bedah teknologi All New Honda Vario 160 yang disampaikan oleh Technical Service Division MPM Honda Jatim.

All New Honda Vario 160 juga hadir pada kegiatan Honda Premium Matic Day ( HPMD ) yang diadakan di 11 kota di Jawa Timur di sepanjang periode Februari 2022.