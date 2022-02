Daftar Online Lowongan Kerja Pertamina Gas Negara Terbuka Bagi Lulusan D3 D4 S1 Fresh Graduate 

POS-KUPANG.COM - Informasi menarik bagi pencari kerja di bulan Februari 2022 ini.

Lowongan kerja ini dibuka PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk bagi para lulusan baru (fresh graduate) dengan pendidikan akhir D3, D4, dan S1.

Menariknya lagi, lowongan kerja ini membutuhkan banyak tenaga kerja dan ada 75 formasi yang disediakan PGN.

Bila tertarik simak syarat dan cara lamar.

Lowongan kerja ini dibuka hingga bulan depan Maret

Ada dua program dalam rekrutmen kali ini yakni program Bimbingan Profesi Sarjana (BPS) bagi lulusan S1/D4 dan Bimbingan Praktis Ahli (BPA) bagi lulusan D3 dari berbagai jurusan. Adapun lowongannya terdiri dari 60 formasi BPS dan 15 formasi BPA.

“Kesempatan menjadi Perwira Subholding Pertamina ini terbuka lebar bagi yang ingin mengabdikan diri di BUMN, khususnya sektor energi gas bumi," uja 21 Februari 2022.

Beberapa lowongan yang dibuka yakni staff corporate secretary, staff legal counsel and compliance, staff corporate strategy, staff gas and LNG supply, hingga staff marketing and corporate sales.

Periode pendaftaran dibuka dari tanggal 21 Februari-13 Maret 2022 dan dilakukan secara online melalui https://careers.pgn.co.id. Proses seleksi pun dilakukan secara online sehingga komunikasi hanya melalui web career PGN dan email dengan domain pgn.co.id.

Terdapat beberapa persyaratan umum dalam lowongan tersebut yaitu:

Usia maksimal saat pendaftaran 30 tahun untuk BPS (lulusan S1/D4) dan 25 tahun untuk BPA (lulusan D3) IPK minimal 3,00 untuk BPS (lulusan S1/D4) dan 2,75 untuk BPA (lulusan D3) Akreditasi perguruan tinggi dan program studi minimal B Kesesuaian program studi dengan kualifikasi jabatan Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional PGN

Cara pendaftaran:

Bila kamu tertarik untuk ikut, berikut cara pendaftaran rekrutmen melalui web career PGN:

Akses web career PGN : https://careers.pgn.co.id

https://careers.pgn.co.id Buat akun dan verifikasi akun pada email yang didaftar, lalu login kembali pada akun yang telah didaftar

Isi data diri pada menu My PGN Career yang terdiri dari: data umum, minat kerja, pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi

Siapkan foto, KTP, sertifikat pendidikan dan transkrip nilai untuk diupload pada web career. Pastikan data tersebut tidak melebihi 1 MB.

Jika sudah mengisi data diri, pilih formasi yang akan dilamar. Baca dan pastikan terlebih dahulu formasi yang dilamar, lalu klik Apply this Position. Pelamar hanya boleh memilih 1 formasi.

Jika sudah melamar formasi maka akan terlihat formasi terpilih di halaman muka.

Jika pelamar terpilih untuk mengikuti tahapan selanjutnya, maka akan mendapatkan pengumuman dan undangan melalui email selection@pgn.co.id

Penting untuk diketahui, pada proses rekrutmen PGN ini pelamar tidak dipungut biaya apapun. Pelamar juga tidak diwajibkan membeli tiket transportasi atau akomodasi melalui travel agent manapun.

Meski demikian, pelamar diminta agar tetap mewaspadai segala potensi penipuan lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan PGN. Informasi lebih lanjut tentang rekrutmen ini dapat diakses pada https://careers.pgn.co.id/.

"Seluruh proses pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan PGN. Pastikan selalu akses di kanal informasi resmi perusahaan,” sebut Beni.