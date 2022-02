Bupati TTU dan Wakil Serahkan Kunci Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Desa Hauteas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Bupati TTU, Drs. Juandi David, dan Wakil Bupati TTU, Drs. Eusabius Binsasi kembali menyerahkan 10 buah kunci pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu di Desa Hauteas, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi NTT.

Penyerahan kunci rumah dari program "Tekun Melayani Plus" (Terima Kunci Plus Perabot) bagi masyarakat yang dilaksanakan pada, Jumat, 18/02/2022 ini dilakukan kepada 10 kepala keluarga.

Momentum penyerahan kunci tersebut diawali dengan acara pengguntingan pita oleh Wakil Bupati TTU, Drs. Eusabius Binsasi.

Turut ambil bagian dalam kesempatan ini, Pimpinan OPD lingkupa Pemda TTU, Camat Biboki Utara bersama unsur Forkompimcam Biboki Utara, para kepala desa se-kecamatan Biboki Utara, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Hauteas dan sekitarnya.

Bupati TTU, Drs. Juandi David pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya merealisasikan janji kampanye tentang pembangunan rumah layak huni dengan metode terima kunci dan plus perabot bagi masyarakat miskin dan kaum difabel.

Ia menerangkan, selain bantuan rumah layak huni, pemerintah daerah juga akan memberikan bantuan ternak sapi sebanyak 5 ekor untuk setiap keluarga miskin.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten TTU, Antonius Kapitan dalam laporannya yang dibacakan Sekretaris Dinas Wilhelmus J. Meko, ST menjelaskan, bahwa dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.

Ia menambahkan, dalam semangat sustainable developmet goals yang mensyaratkan "no one left behind" (Tidak ada yang tertinggal), pola stimulan pada kenyataannya tidak mampu memenuhi standart tersebut.

Oleh karena itu, lanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 mencanangkan Program Tekun Melayani Plus sebagai upaya menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan kaum difabel.

Salah satu penerima bantuan di Desa Hauteas bernama Aquidowaris Atitus (kaum difabel) yang mewakili 10 KK penerima bantuan rumah layak huni mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan yang telah mengutus kedua pemimpin daerah dengan tagline "Desa Sejahtera".

Pasalnya, sosok kedua pempimpin di Kabupaten TTU ini, benar-benar memiliki kepedulian kepada masyarakat tidak mampu.

"Terbukti hari ini kami sudah terima kunci rumah layak huni dariBapak Bupati Drs. Juandi David dan Wakil Bupati Drs. EusabiusBinsasi dengan penuh sukacita," ucap Aquidowaris Atitus.

Di akhir wawancara ia menuturkan harapan agar bantuan ini tidak hanya untuk mereka saja, tetap bagi warga lain juga yang hidupnya masih miskin dan berkekurangan. (*)

