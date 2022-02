Vaksin Sangat Efektif dalam Meminimalisir Fatalitas Akibat Terpapar Covid-19, Tetap Prokes

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM - Kepala Lab Biokesmas NTT, Fainmarinat Inabuy, Ph.D menilai Vaksin sangat efektif dalam meminimalisir fatalitas akibat terpapar Covid-19.

Terlebih orang yang mendapatkan vaksin, ketika terpapar Covid-19, secara umum hanya mengalami gejala ringan dibandingkan orang yang belum mendapatkan dosis vaksin.

Vaksin Covid-19 sangat efektif, artinya bukan berarti bukan menjadi jaminan bebas dari Covid-19, melainkan melalui vaksin membuat seseorang yang terpapar Coid-19 hanya mengalami gejala ringan dan akan lebih cepat pulih.jika dibandingkan dengan orang terpapar Covid-19 yang belum pernah menerima dosis vaksin.

Secara alamiah, orang yang pernah papar Covid-19 atau menerima dosis vaksin, di dalam tubuhnya akan terbentuk zat antibodi yang dapat melawan virus dan penyakit yang masuk masuk ke dalam tubuh.

Baca juga: Catat Sejarah, Tim Bulutangkis Putri Indonesia Sabet Juara Badminton Asia Championship 2022

Zat antibodi tersebut tidak akan hilang dari dalam tubuh, sehingga perlu ada vaksin kedua dan booster untuk memperkuat antibodi tersebut agar dapat melawan virus Covid-19 dan jenis varian baru lainnya.

Fakta seputar Omicron World Health of Organization (WHO) sejak Tanggal 26 November 2021 telah menetapkan Covid-19 varian B.1.1.529 (Omicron) mulai ditetapkan WHO sebagai varian of Concern dengan seputar faktanya antara lain

Penyebaran Omicron lebih cepat namun tidak separah varian Delta. Akan tetapi bagi orang lansia dan penderita komorbid serta orang yang belum terima vaksin akan berpotensi menyebabkan kematian.

Vaksin menjadi proteksi terbaik melawan Omicron. Data menunjukkan sekitar 60 persen pasien Omicron di Indonesia yang meninggal dunia karena belum pernah divaksinasi.

Baca juga: Wasit Liga Indonesia Buat Keputusan Kontroversial, Bali United Diugikan Komentar Bulldog Bali

Orang yang belum pernah divaksinasi sangat rentan tertular Omicron, bahkan pasien Omicron yang menjalani perawatan medis penyebabnya belum mendapatkan dosis vaksin.

Orang yang terkena Covid-19 juga bisa terkena Omicron, maka vaksin sangat penting untuk mencegah gejala parah.

Pencegahan terbaik dari tertular Omicron berupa disiplin protokol kesehatan, termasuk memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas termasuk vaksinasi. (*)

Berita olahraga lainnya: