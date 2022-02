Militer China Respon Latihan Militer AS dan Jepang, PLA Gelar Latihan di 3 Front Sekaligus

POS KUPANG.COM -- Latihan militer bersama Jepang dan Ameria di perairan dekat Taiwan langsung mengusi China

Militer China atau Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) langsung membalasnya dengan menggelar latihan tiga tiga front berbeda masing-masing di Laut China Selatan , Laut Kuning dan di Laut China Timur

Dikutip dari media China, Global Times Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) baru-baru ini melakukan latihan simultan di tiga wilayah laut utama dalam sebuah langkah yang menurut para ahli pada hari Kamis 17 Februari menunjukkan kesiapan tempur militer China .

Latihan ini digelar setelah AS dan Jepang mengadakan latihan besar-besaran dan membuat masalah di sepanjang rantai pulau pertama di dekat pulau Taiwan. saat Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 dimulai.

Di Laut China Timur, kapal perusak Tipe 052C Changchun, kapal perusak Tipe 052D Xiamen dan fregat Tipe 054A Yiyang yang tergabung dalam Angkatan Laut Komando Teater Timur PLA melakukan latihan tempur realistis dengan berbagai kursus pelatihan, termasuk pertahanan udara, manuver, dan meriam utama secara langsung. -penembakan api, China Central Television (CCTV) melaporkan pada hari Rabu.

Di Laut Cina Selatan, kapal suplai komprehensif Tipe 903 Weishanhu dan kapal rumah sakit You'ai yang tergabung dalam Angkatan Laut Komando Teater Selatan PLA mengadakan latihan maritim, termasuk pencarian dan penyelamatan, pengisian ulang maritim, dan penembakan langsung, CCTV melaporkan.

Di Laut Kuning, Angkatan Laut Komando Teater Utara menyelenggarakan latihan penyelamatan komprehensif multidimensi maritim-udara, mempraktikkan pengendalian kerusakan, pembersihan ranjau dan pencarian dan penyelamatan, kata laporan itu.

PLA juga mengirim dua jet tempur J-16, sebuah pesawat perang elektronik Y-8, sebuah pesawat perang anti-kapal selam Y-8 dan sebuah pesawat intelijen elektronik Y-8 ke pulau yang memproklamirkan diri sebagai zona identifikasi pertahanan udara barat daya Taiwan pada Rabu, menurut otoritas pertahanan di pulau itu.

Laporan tentang latihan PLA datang setelah AS dan Jepang mengadakan latihan Noble Fusion 2022 antara 3 Februari dan Senin.

Dipimpin oleh kapal induk USS Abraham Lincoln, sekitar 15.000 pelaut dan marinir AS serta 1.000 anggota Pasukan Bela Diri Jepang lainnya ikut serta dalam latihan tersebut, yang mencakup petak luas rantai pulau pertama, yang membentang dari Selat Luzon ke Selat Miyako, termasuk Okinawa dan Laut Cina Timur, surat kabar militer AS Stars and Stripes melaporkan pada hari Rabu.