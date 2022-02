Aturan Baru Kemenkes, Drop Out Vaksin Pertama Wajib Vaksinasi Ulang

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Warga yang telah menerima dosis pertama namun tidak melakukan vaksinasi dosis kedua dalam waktu lebih dari enam bulan diminta melakukan vaksinasi ulang.

Aturan tersebut tertuang dalam surat bernomor SR.02.06/II/921/2022 mengenai Pemberian Vaksinasi Covid-19 bagi Sasaran yang Drop Out, yang terbit pada 13 Februari 2022.

Berdasarkan aturan tersebut, jenis vaksin yang digunakan boleh berbeda dari suntikan pertama.

"Bagi sasaran yang mengalami drop out dalam waktu lebih dari enam bulan, maka vaksinasi primer harus diulang, dan vaksinasinya dapat menggunakan platform yang berbeda dari vaksin semula," kata Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu dalam siaran persnya, Selasa 15 Februari 2022.

Disebutkan, langkah tersebut diambil agar warga mendapatkan perlindungan yang optimal.

Vaksinasi Covid-19 perlu diberikan lengkap, baik dosis primer maupun dosis booster, minimal enam bulan setelah dosis primer.

Kemenkes menegaskan pengulangan vaksinasi bagi sasaran drop out ini juga sesuai dengan rekomendasi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) per 11 Februari 2022.

Berdasarkan laporan per tanggal 12 Februari 2022, vaksinasi Covid-19 dosis pertama telah diberikan pada sekitar 188.168.168 orang. Namun dosis kedua baru diberikan kepada 135.537.713 orang.

Pernyataan Dirjen Kemenkes itu menyebutkan, diperlukan upaya segera melengkapi vaksinasi primer bagi masyarakat yang belum mendapatkan dosis kedua (sasaran drop out).

Bagi sasaran yang belum menerima dosis kedua atau mengalami drop out dalam rentang waktu kurang dari enam bulan, sebut pernyataan itu, dapat diberikan vaksin kedua dengan platfom yang berbeda sesuai ketersediaan di masing-masing daerah.

"Mengingat saat ini vaksin Sinovac yang didistribusikan jumlahnya terbatas dan diperuntukkan bagi sasaran anak usia 6-11 tahun, maka sasaran yang drop out dapat menggunakan vaksin dengan platfom berbeda yang tersedia untuk melengkapi dosis keduanya dengan mengutamakan vaksin yang memiliki masa ED terdekat," jelas Maxi. (tribun network/rina ayu/sam)