Dekati HPL Aurel Hermansyah, Begini Cara Krisdayanti Jadi Nenek Siaga & Semangati Istri Atta

POS-KUPANG.COM - Makin dekat dengan Hari Perkiraan Lahir (HPL) Aurel Hermansyah, Krisdayanti pun turut cemas.

Ia pun turut menemani sang putri ke Rumah Sakit.

Tak hanya Atta Halilintar yang menjadi suami siaga, namun juga kedua neneknya Krisdayanti dan Ashanty.

Belum lama ini Ashanty telrihat tengah menemani putri sambungnya itu ke rumah sakit untuk memeriksa kandungan.

Ashanty kaget ketika mendengar keterangan dokter bahwa Aurel Hermansyah kurang makan hingga mengganggu janin di dalam kandungannya.

Aurel Hermansyah pun kena omel bundanya Ashanty.

Baru-baru ini Krisdayanti memosting potretnya bersama Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, Ashanty dan dokter kandungan Aurel Hermansyah di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta.

Di laman instagram @krisdayantilemos ia memberikan semangat pada Aurel Hermansyah juga doa pada anaknya.

"Check up hari iniiii Sebentar lagi ketemu Papata dan Mamanur ya nak..

Seneng di temenin nenek2 nyaaaaa.. Makasih ya nenek2ku yg selalu adaa disaaat2 mendekati kelahiran baby A

Selalu di ingetin karna sudah tinggal menunggu hari katanya gaboleh Stress2,harus happy teruus pokoknya skrg yg terpenting baby dan mama nya sehat2 sampai kelahiran nanti Aaminn

Dan thank you so much dokter terbaik @ivnsini yg selalu nenanginn akuuu"

Postingannya pun banjir doa dan juga pujian.