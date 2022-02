Ashanty Dihujat Natizen Lagi , Usaha Anang Hermansyah Token Asix Bersama Dilarang Pemerintah

POS KUPANG.COM - Ashanty kembali menjadi sorotan natizen tanah air . Sebelumnya ia dihujat habis-habisan lantaran pulang dari liburan di Turki membawa penyait Covid-19

ini, istri Anang Hermansyah itu dihujat lagi terkait token Asix. Usaha itu merupakan rintisan sang suami

Ya, Ashanty dan Anang baru saja memulai bisnis Token Asix yang langsung dilarang oleh pemerintah.

"Selamat Siang, dapat kami sampaikan bahwa token Asix dilarang untuk diperdagangkan karena tidak termasuk dalam 229 aset kripto yang boleh diperdagangkan dalam transaksi aset kripto di Indonesia sesuai Peraturan Bappebti No. 7/2020. Terima kasih," tulis akun twitter resmi Bappebti

Mendapati aturan menjegal bisnisnya, Ashanty langsung membuat klarifikasi.

Baca juga: Mantan dan Istri Anang Hermansyah Sama Busana Pink, Adu Gaya Krisdayanti dan Ashanty, Cantik Siapa?

Melalui akun instagramnya, Ashanty menjelaskan dengan rinci tentang Asix Token yang sedang ia kembangkan.

"Kami ingin menjelaskan dan menanggapi issue yang ada saat ini. Asix Token bukan dilarang diperdagangkan; namun belum bisa diperdagangkan di exchanger Kripto Indonesia , karena sedang dalam proses daftar ke Bapebti, sehingga saat ini belum masuk ke daftar 229 aset kripto yang terdaftar di Indonesia," tulis Ashanty.

"Perlu diketahui bersama bahwa perdagangan kripto itu ada dua cara; pertama melalui dex (dexentralize exchange) dan cex (centralize exchange), dan saat ini asix token HANYA BISA diperjualbelikan di dex yang bernama Pancake Swap," jelasnya.

"Menindaklanjuti berita yang beredar hari ini, Salah satu persyaratan utk daftar di bapebti (syarat marketcap) adalah kita harus mencapai market cap peringkat 500 di market internasional, dan adanya asix di pancakeswap merupakan bagian dari proses pencapaian marketcap tersebut," jelasnya.

Baca juga: Ashanty Minta Nasehat Mayangsari Soal Rumah Tangga, Istri Anang Hermansyah Akui Suaminya Ngeluh

"Kami dari tim ASIX sudah menyiapkan *Road Map* and Future Plan untuk ASIX. Salah satunya adalah dengan membawa games *Play to Earn* yang mengangkat budaya Indonesia seperti “congklak, we are Papua, Bola bekel, Layangan Battlefield dan Komodo Legend.