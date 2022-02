Syahrini Ungkap Sosok yang Setia Antar Jemput Hingga Antar Dokter Suara dan Sekolah Vocal

POS KUPANG.COM -- Perjalanan karier Syahrini kerap menjadi perhatian banyak orang

Apalagi istri Reino Barack itu sering plesiran ke luar negeri

Namun, ada soso yang jarang disorot kameran yang punya jasa tidak kecil untuk mendukung aktivitas Inces sejak tahun 2013 lalu

Sosok yang biasa dipanggil Syahrini dengan nama Sin Cia Poh itu dianggap sangat bersama pada Syahrini

Inces secara tak langsung mempekenalkan Sin Cia Poh ke publik melaui akun instagramnya

Sekaligus membeberakan jasa-jasa wanita yang berusia lebih tua dari dirinya tersebut

Syahrini perkenalkan sosok wanita yang kerap membantunya (Instagram)

SINCE 2013 ~

I Love This Girl So Much

@gabriellalovisa_

Nga Di LA Nga Di Sin Cia Poh Selalu Jagain Incesss,

Mulai Dari Urusan Jemput Di Airport Pas Masih Single Sampe Ngurusin Semua Appointment Urusan Dokter Suara Di LA,

Plus Dengan Sabar Selalu Nganterin Sekolah Vocal Tiap Hari Di Santa Monica Untuk Recovery Suara Incesss Yg Hampir Rusyak Saat Ituuhhh Di Tahun 2017 Yang Lahluuu,

Beda Umur Kita Ini 12 Tahun Ajiahhhh,

Namunnn … Bulan Pernikahan Kita Aja Yg Sama,

Sama2 Bulan Febuary Semoga Kita Betah Ya Tinggal Di Sin Cia Poh Inieh LOL,

Beruntungnya Andah Mbhaaaaaa @junitaliesar.official

Mempunyai Seorang Putri Semata Wayang Yg Sangat Syantiieeekkk Luar Dalam,

Iyaaaaa … Khaaannnn ~

#SinCiaPoh_January2022

