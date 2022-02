Masker Campuran Lidah Buaya Madu Kayu Manis Untuk Jerawat Meradang, Ini Komposisi Campurannya

VIA TRIBUNSTYLE

POS-KUPANG.COM - Dua senyawa alami ini yakni polifenol dan antioksidan dapat berfungsi sebagai pencegah bakteri biang jerawat.

Nah dua senyawa ini bisa ditemukan di dalam lidah buaya

Selain itu, zat aktif dalam lidah buaya juga bisa digunakan sebagai cara alami menghilangkan bekas jerawat.

Ahli dermatologi dari Chicago Cosmetic Surgery and Dermatology AS, Lauren Fine, M.D. menyebut kandungan alami dalam lidah buaya dapat mengatasi jerawat.

Hormon tanaman auksin dan gliberin dalam lidah buaya dapat mempercepat proses penyembuhan luka.

Lidah buaya adalah tanaman yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengatasi masalah kulit, terutama iritasi dan luka.

"Hormon ini dapat membantu mengurangi kemerahan akibat peradangan pada kulit yang berjerawat," jelas Fine, seperti dilansir Women's Health.

Melansir Healthline, studi pada 2018 lalu menyebut kandungan aloesin pada lidah buaya dapat mengurangi hiperpigmentasi pada bekas jerawat.

Kendati demikian, aloe vera tak bisa digunakan untuk mengatasi luka parut atau bekas luka jerawat yang cukup dalam.

Akan tetapi, lidah buaya disebut dapat membantu untuk menyamarkan bekas luka kehitaman, terutama yang masih baru.