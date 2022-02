Laut China Selatan Mungkin Kehabisan Ikan pada Tingkat Penangkapan Ikan yang Berlebihan Ini

POS-KUPANG.COM - Kekhawatiran tentang aktivitas China di Laut China Selatan melebihi hukum internasional dan kedaulatan teritorial maritim, karena degradasi lingkungan mengikuti armada penangkapan ikan China di wilayah tersebut, kata seorang analis.

Dengan kapal perang AS dan China yang semakin mempermainkan ayam, dan China mengubah atol dan singkapan menjadi pulau-pulau buatan yang dimiliterisasi, Laut China Selatan menyajikan gambaran yang mencolok tentang persaingan strategis China-Amerika.

Tetapi penegasan luas kedaulatan lepas pantai China tidak hanya menantang hak teritorial orang lain dan navigasi bebas jalur laut internasional. Ini juga mengancam fitur utama ekosistem Asia Tenggara, dan dengan demikian masa depan ekonomi kawasan itu.

China telah menolak untuk mengajukan klaim teritorialnya ke tinjauan internasional, meskipun enam dari 10 negara di sekitar Laut China Selatan memiliki klaim atas berbagai batuan, beting, terumbu karang, dan sumber daya.

China juga telah mengabaikan putusan Permanent Court of Arbitration's (PCA) 2016 yang menegaskan hak bersejarah Filipina atas Kepulauan Spratly dan menolak klaim besar China atas sekitar 90 persen Laut China Selatan (berdasarkan apa yang disebut sembilan garis putus-putus).

Kerugian pada Ekosistem Maritim

Bagi 600 juta penduduk Asia Tenggara, krisis teritorial di Laut China Selatan bukanlah masalah masa depan yang jauh. Tindakan China sudah merugikan ekosistem maritim dan mata pencaharian di kawasan itu.

Itulah pelajaran utama dari buku Dispatches from the South China Sea: Navigating to Common Ground, oleh James Borton dari Johns Hopkins Foreign Policy Institute.

Mengesampingkan pertimbangan geopolitik, Borton berfokus pada kebenaran dasar: eksploitasi Cina di Laut Cina Selatan mengancam masa depan kawasan itu melalui kerusakan ekologi, lingkungan, dan ekonomi yang ditimbulkannya.