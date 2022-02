Telur Ayam Beras Turun Harga di Pasar Tradisional Oesapa, Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Harga telur ayam beras di Pasar Oesapa, Jl. Kusambi II, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, telah mengalami penurunan harga.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Kamis, 03 Februari 2022, saat ditemui, seorang pedagang telur yang ingin disebutkan namanya dengan sebutan Mama Alif, mengatakan bahwa dari Natal sampai Tahun Baru harga telur ayam beras mencapai Rp 300.000 lebih. Sekarang harganya Rp 255.000, dihitung per ikat.

"Telur ayam beras, sekarang kami jual per rak Rp. 48.000, per butir, 3 butir seharga Rp. 5.000 dan per ikat Rp. 255.000," kata Alif

Lalu Alif menjual telur ayam kampung per ikat Rp. 300. 000, per rak Rp. 90.000 per butir Rp. 3.500.

"Kami juga jual telur burung puyu dengan harga per butir Rp. 500, per rak Rp. 45.000 dan per ikat Rp. 365.00" ucap Alif

Bagi Alif untuk sementara telur ayam potong atau beras mengalami penurunan harga.

"Saya harap banyak pembeli yang sudah tahu dan datang membeli telur di sini,"

