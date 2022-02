Motor Sport Adventure Touring 150cc Pertama di Indonesia Honda New CB150X, Kini Hadir di  NTT 

Honda New CB150X telah hadir di NTT.

POS-KUPANG.COM, KUPANG – PT Mitra Pinasthika Mulia ( MPM Honda Jatim) distributor sepeda motor Honda Wilayah Jatim dan NTT menghadirkan Honda New CB150X untuk penggemar motor Sport di Kupang, NTT dalam gelaran bertajuk, Mall Exhibition Honda New CB150X. Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Pameran ini digelar di Lippo Plaza Kupang pada tanggal 24 – 30 Januari 2022. Selama kegiatan berlangsung, MPM Honda Jatim memberikan penawaran bagi pengunjung dengan potongan uang muka sebesar Rp 1,5 juta dan tambahan spesial offer berupa voucher untuk aksesoris apparel dan modifikasi senilai Rp 1 juta.

“Honda New CB150X hadir untuk warga Kupang, NTT untuk pecinta motor sport dengan penawaran menarik yang bisa didapatkan selama kegiatan berlangsung,“ kata Suhari selaku Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim dalam rilis yg diterima, Selasa, 2 Februari 2022.

Untuk mendapatkan penawaran, pengunjung bisa melakukan pendaftaran dengan mengisi link di bit.ly/cb150x-lippokpg. Bagi konsumen Honda yang tidak bisa datang ke pameran, MPM Honda Jatim menghadirkan Pameran Virtual Honda dengan mengakses www.pameranvirtualhonda-jatim-ntt.com kemudian melakukan pendaftaran, dan kemudian pengunjung bisa eksplorasi booth yang diinginkan.

Pada Pameran Virtual Honda, MPM Honda Jatim juga memberikan diskon untuk pembelian aksesoris, sparepart dan apparel.

Ada diskon 10% untuk aksesoris dan apparel Honda, diskon 5% untuk kategori sparepart dan AHM oil, dan diskon 20 persen untuk pembelian ban.

Honda New CB150X dengan mesin 150cc DOHC berpendingin cairan dan menggunakan transmisi 6-percepatan memberikan performa akselerasi yang powerfull.

Dengan begitu motor ini sangat cocok digunakan berjelajah dan mengeksplorasi jalan berbatu, bergelombang atau jalan yang menanjak.

New CB150X hadir dengan tiga pilihan warna, yaitu Mandala Red dan Amazon Matte Green. Untuk varian Special Edition (SE) terdapat warna Volcano Matte Black melengkapi pilihan berkendara penggunanya.

Terdapat tapered handle bar dan windscreen pada motor ini memberikan image sporty dan juga kenyamanan dalam bekendara di perkotaan ataupun jarak jauh.

New CB150X dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Kupang Rp 34.201.000 dan untuk varian Special Edition (SE) Rp 34.701.000. (*)

