Harga Minyak Goreng di Malaysia Jauh Lebih Murah dari Indonesia, Begini Kata Menteri Pedagangan RI

POS-KUPANG.COM - Kampanye harga murah minyak goreng di Indonesia saat ini, ternyata tak sebanding dengan yang diberlakukan Pemerintah Malaysia.

Di Malaysia, harga minyak goreng dipasaran, dibanderol dengan harga 2,5 ringgit atau setara Rp 8.500 per kg.

Sedangkan di Indonesia, harga minyak goreng yang diberlakukan pemerintah relatif masih lebih mahal walau harganya turun dari sebelumnya.

Saat ini, harga minyak goreng curah Rp 11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter. Sementara minyak goreng kemasan premium harganya Rp 14.000 per liter.

Perbedaan harga minyak goreng yang cukup besar antara Malaysia dan Indonesia ini menjadi bahan pembicaraan publik.

Untuk diketahui, negeri tetangga ini mematok harga minyak goreng yakni Rp 8.500 per kg.

Pemberlakukan harga ini tentunya jauh lebih murah dibanding harga minyak goreng yang diterapkan pemerintah Indonesia.

Sorotan publik itulah yang mengundang tanggapan Menteri Perdagangan RI (Mendag RI), Muhammad Lutfi.

Dia menyebutkan, harga minyak goreng kemasan sederhana seturut program pemerintah Malaysia, jauh lebih rendah dibanding Indonesia.

Murah meriahnya harga minyak goreng di Malaysia, lanjut Lutfi, karena Negeri Jiran tersebut memberikan subsidi yang lebih besar ketimbang pemerintah Indonesia.