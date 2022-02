Departemen Luar Negeri AS Memisahkan Klaim Hukum Adat Laut China Selatan RRC

Oleh: Matthew Waxman

POS-KUPANG.COM - Operasi kebebasan navigasi (FONOP) 20 Januari oleh kapal Angkatan Laut AS di Laut China Selatan menarik perhatian luas. Republik Rakyat China (RRC) telah menentang keras kapal perang AS yang berlayar di dekat Kepulauan Paracel yang disengketakan dan Angkatan Laut AS membela tindakannya dengan keras.

Namun, minggu sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS lebih diam-diam menerbitkan sepasang dokumen luar biasa yang terkait erat dengan operasi itu dan hanya mendapat sedikit perhatian. Bersama-sama kedua peristiwa tersebut menyoroti bagaimana, meskipun tidak bergabung dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), Amerika Serikat memainkan beberapa peran unik dalam menegakkan aturan tersebut di Laut China Selatan yang disengketakan.

Salah satu peran adalah profil tinggi: Menanggapi upaya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk secara tidak sah membatasi kegiatan maritim, kekuatan militer AS menegaskan hak hukum internasional melalui praktik, misalnya, dengan berlayar bebas melalui perairan yang diklaim RRT dibatasi atau melakukan operasi angkatan laut di perairan di mana RRC mengecualikan lintas oleh kapal asing.

Tidak ada negara lain yang dapat menandingi kemampuan militer AS (terutama angkatan laut) untuk melakukan operasi di laut yang menyatakan tidak menerima klaim maritim yang melanggar hukum tersebut.

Saya ingin fokus di sini pada peran kedua yang lebih rendah: analisis mendalam dan ekspresi pandangan hukum yang terinformasi tentang pertanyaan hukum internasional. Pada 12 Januari, Departemen Luar Negeri menerbitkan beberapa yang menarik. Dokumen-dokumen tersebut adalah bagian dari pertempuran gerak lambat diplomasi hukum yang berlangsung selama beberapa tahun antara Amerika Serikat dan RRC mengenai salah satu titik nyala paling berbahaya di dunia.

Salah satu dokumen memberikan analisis bahwa hanya sedikit pemerintah di dunia yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk memproduksi. Oleh karena itu, saya merekomendasikannya kepada praktisi dan guru hukum internasional sebagai studi kasus.

Salah satu alasan mengapa dokumen ini mungkin mendapat begitu sedikit perhatian publik adalah karena kedengarannya sangat tidak masuk akal. Saya berbicara di sini tentang “Suplemen Praktik Negara” setebal 94 halaman untuk “Studi No. 150 (Republik Rakyat China: Klaim Maritim di Laut China Selatan)” di Biro Kelautan dan Lingkungan Internasional dan Urusan Ilmiah Departemen Luar Negeri AS Batas dalam seri Laut. Ini adalah bagian luar biasa dari pengacara internasional dan analisis hukum adat yang luar biasa.

Hukum laut internasional itu rumit—seperti halnya klaim Laut China Selatan yang saling bersaing—tetapi secara ringkas, berikut adalah beberapa latar belakangnya: RRT menegaskan klaim maritim yang luas di perairan yang besar, strategis, dan penting secara ekonomi ini.

