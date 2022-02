Padahal Mau Jadi Nenek, Potret Krisdayanti di Hari Imlek Bikin Sumringah : MasyaAllah Kelewatan

POS-KUPANG.COM - Rentetan artis baik yang merayakan atau pun yang tidak merayakan Imlek beramai-ramai memberikan ucapan di akun media sosial masing-masing.

Tentunya dengan gaya yang berbeda-beda.

Bila sebelumnya istri Ruben Onsu, Sarwendah Tan memostinga dua foto yang berbeda waktu mengenakan gaun berwarna merah dengan hiasan barong sai, berbeda pula istri Raul Lemos, Krisdayanti.

Krisdayanti mengunggah 3 potret sekaligus saat mengucapkan selamat hari ini Selasa (1/2) di akun instagramnnya @krisdayantilemos.

Baca juga: Sampai Dibenci Aurel Hermansya,Ternyata Raul Lemos Hanya Kambing Hitam, Krisdayanti Sudah Niat Cerai

Mimi Aurel Hermansyah tersebut menggugah dua potret setengah badan yang mengenakan gaun berwarna gold sehingga membuat mertua Atta Halilintar ini terlihat glamor.

Make up yang terlihat soft tersebut membuat dirinya nampak begitu cantik.

Potret yang diunggahnya pun tuai banyak pujian yang mengatakn dirinya makin cantik dan awet muda.

Padahal sebentar lagi Krisdayanti akan menimang cucu dan menjadi nenek.

Baca juga: Kunjungi Baby L, Lesti Kejora Langsung Adukan Isi Chat Putri Krisdayanti, Aurel pada Ashanty

Namun kecantikan KD selalu saja memesona.

Pada potret yang diunggahnya, Krisdayanti menuliskan ucapan selamat, semoga tahun ini penuh keberkahan, kekayaan dan kesejahteraan bagi kamu.

"GONG XI GONG XI - May this year be auspicious, wealthy and prosperous for you!!," tulisnya.

@dapoer_koca : "❤️❤️❤️