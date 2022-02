Flobamora Indonesia Dideklarasikan di Bali

POS-KUPANG.COM, DENPASAR - Para Ketua Ikatan Keluarga Besar (IKB) Flobamora – warga NTT diaspora di seluruh Indonesia termasuk di Australia - sepakat membentuk Flobamora Indonesia sebagai wadah untuk menyatukan IKB Flobamora di seluruh Indonesia dan dunia.

Flobamora Indonesia dideklarasikan di Sekretariat Flobamora Bali, Jl. Tukad Musi I No. 5 Renon Denpasar, Minggu 30 Januari 2022 malam.

Para dekalarator yang hadir langsung adalah Ketua dan Sekretaris Umum Flobamora Bali Yusdi Diaz dan Fredrik Billy, Ketua dan Sekretaris Flobamora Papua Barat Clinton Tallo, Sekretaris Flobamora Papua Barat Mikhael Osok, Ketua Pemuda Flobamora Papua Barat Yoseph Yan Karmadi, Ketua FKPP NTT Banten Logo Vallenberg, Satu Darah Flobamora Jawa Timur Ferdinandus Boro, Ketua Flobamora Kalimantan Timur Yakobus Beribe, dan Sekretaris FKM Flobamora DKI Jakarta Martinus Uung.

Sementara yang mendukung deklarasi secara virtual yaitu Ketua Flobamora Sulawesi Utara Simon Gesi Making, Ketua Flobamora Jawa Barat Abe Tobe, Ketua Flobamora Kalimantan Tengah John Napat, Ketua Flobamora Kalimantan Barat Marselinus, Ketua Garda Flobamora Sulawesi Selatan Mide Juang (via ponsel) dan Ketua Flobamora Papua Sulaiman Hamzah (via Whats Up).

Deklarasi Flobamora Indonesia ini disaksikan oleh Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara (FKPEN) Bali A.A. Bagus Ngurah Agung.

Selanjutnya tim kecil yang terdiri dari Steering Committee Yakobus Beribe dan Organisation Committee dengan Ketua Yosep Yulius Diaz (Yusdi), Sekertaris Martinus Laba Uung dan Bendahara Clinton Caniago Tallo, diberikan mandat dalam wakru 14 hari untuk menyiapkan hal-hal teknis pertemuan nasional dan pertemuan nasional inilah yang akan menyusun Badan Pengurus Flobamora Indonesia.

Badan Penghubung Pemprov NTT di Jakarta akan memfasilitasi pembentukan pengurus Flobamora Indoensia.

Ketua Flobamora Papua Clinton Tallo mengisahkan, Papua menjadi daerah tujuan transmigrasi warga NTT sejak tahun 1960-an dan perantau umum asal NTT tahun 1980-an.

Melihat banyak waga NTT, terbesit keinginannya untuk menghimpun warga NTT hingga dia mendirikan organisasi Tirosa (Timor, Rote dan Sabu) tahun 2009. Setelah itu, dia mengumpulkan para orangtua dan tokoh masyarakat NTT dalam sebuah acara di Manokwari.

Seusai acara, para orangtua malah sepakat memembentuk IKB Flobamora Papua Barat dan menujuk dirinya sebagai ketua. Lalu, pada 25 September 2015, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, bersama Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat melantik Clinton Tallo sebagai Ketua IKB Flobamora Papua Barat.