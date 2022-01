Mantan Atlet Voli Nasional Yang Pernah Mengguncang Surat Kabar Nasional Transgender Bertunangan

POS-KUPANG.COM - Kabar bahagia datang dari Aprilio Perkasa Manganang. Mantan atlet Voli timnas Indonesia itu resmi bertunangan dengan kekasihnya yang bernama Claudia, pada Sabtu 22 Januari 2022.

Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Aprilio melalui instagram pribadinya.

Dalam unggahan foto tersebut, Aprilio dan kekasihnya, Claudia sama-sama menggunakan batik dengan motif serupa.

"Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan ahkirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidak sempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah.. thanks and love you so much sayang," tulis Aprilio.

Demikian juga Claudia mengunggah momen serupa saat acara tunangan dengan Aprilio.

"Milikilah seseorang yg tulus memilihmu dalam kondisi apapun, mengetahui rahasia dan ikhlas menerima masa lalumu," tulis Claudia.

Aprilio Perkasa Manganang merupakan eks pevoli putri nasional.

Ia diketahui telah pensiun sebagai pevoli pada 2020 lalu.

Sosok kelahiran 27 April 1992 itu tercatat 4 kali menjuarai Proliga.

Selain itu, ia juga tercatat membela timnas voli putri dan mempersembahkan medali perak di SEA Games 2017, perunggu di SEA Games 2013 dan 2017.