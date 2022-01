Harga Cabai dan Bawang di Pasar Oeba Naik Turun 

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Asti Dhema

POS-KUPANG. COM, KUPANG - Harga cabai dan Setelah harga cabai naik sebesar Rp 75.000, beberapa hari terakhir kisaran harga cabai menjadi Rp 50.000 per kilogram dan harga bawang putih per kilogram sebesar Rp 30.000.

Sedangkan bawang merah sebesar Rp 25.000 di Pasar Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT).

Paulina Wangge, salah satu pedagang di Pasar Oeba, menjelaskan hal itu kepada POS-KUPANG.COM, Kamis 27 Januari 2022.

Paulina menyebut harga cabai belum stabil.

"Harga cabai masih turun naik. Satu kilogram kami ambil dengan harga Rp 40.000 - Rp 45.000 terus naik menjadi Rp 75.000 satu kilogram kemudian turun lagi, masih belum stabil. Kalau sekarang kisarannya pasnya Rp 50.000 per kilogram," terang Paulina.

Paulina menambahkan, kalau jual ya paling eceran. Kalau jual per kilogram Rp 55.000 jadi untung Rp 5.000 perak

Selain Paulina, ada juga Elisabet. Salah satu Pedagang juga di pasar Oeba ini menyebut harga cabai tidak stabil.

"Sekarang harganya Rp 50.000. Kemarin harga naik dari Rp 75.000 - Rp 80.000, beberapa hari ini turun menjadi Rp 45.000 - Rp 50.000," kata Elisabet.

Sedangkan Bendelina, salah satu pedagang di Oeba, harga per kilogram bawang putih sebesar Rp 30.000 dan bawang merah Rp 20.000.