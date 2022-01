Salah Sebut Nama Makanan Khas, Restoran Meksiko Auto Langsung Ganti Nama Gegara Jungkook BTS

POS-KUPANG.COM - Akun Twitter official BTS @bts_bighit pun mengunggah link video behind the scene saat BTS berada di Los Angeles akhir 2021 untuk menginformasikan kepada para ARMY bahwa para idolanya telah muncul dalam sebuah vlog terbaru.

Namun, di antara semua komentar ARMY, ada satu akun Twitter bernama @ChipotleTweets yang mengomentari cuitan tersebut.

Ternyata itu adalah akun Twitter official milik restoran Chipotle yang mengatakan bahwa nama restorannya akan diganti dengan Chicotle seperti yang diucapkan oleh Jungkook.

Tak butuh waktu lama, Chipotle langsung mengubah username Twitter mereka dengan nama Chicotle.

Melihat pengaruh besar yang diberikan Jungkook dan member BTS secara keseluruhan untuk restorannya, Chipotle membagikan total 7 ribu makanan gratis kepada para ARMY di Amerika.

Bahkan 7 ribu porsi sudah berhasil disalurkan ke seluruh ARMY hanya dalam waktu 15 menit saja.

Dilansir dari Grid.ID, kekuatan Jungkook BTS memang tak main-main!

Baru-baru ini, kanal Youtube BANGTAN TV merilis video behind the scene saat BTS berada di Los Angeles akhir 2021 lalu.

Dalam video tersebut terlihat para member BTS sedang menikmati waktu istirahat sebelum melakukan syuting.

Jungkook pun tampak sangat antusias dan membuka wadah makanan mendahului para hyung-nya yang masih sibuk.